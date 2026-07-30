شو الوضع؟ "لقاء حماية لبنان" في فينيسيا يكرّس التلاقي اللبناني على دعم الدولة والشرعية ورفض الاحتلال... عون في أنقرة لبحث الوضع الجنوبي
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30 July 2026
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54 mins ago
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source: tayyar.org
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ليس أسهل من بناء المتاريس في لبنان ووضع الناس في مواجهة بعضها. وليس أسهل أيضاً، من تحريض المجموعات الطائفية لكسب عصبية من هنا أو هناك، لكن الأصعب، هو بناء جسور التلاقي والتقاطع على مساحات مشتركة، ووضع المصلحة اللبنانية العليا فوق كل اعتبار. وهذه الطريق الصعبة، كانت دائماً في صلب خيارات التيار الوطني الحر منذ تأسيسه كحالة شعبية وتكرست في نضاله الطالبي والنقابي، وصولاً إلى عمله السياسي بعد العام 2005.
وفي ظل تداعيات الحرب، ومخاطر الصراع الداخلي، تزداد الحاجة الموضوعية لتوسيع طوق حماية لبنان، والتوافق على مسلمات دعم الدولة والشرعية والجيش، وتأكيد رفض الإحتلال والإنقسام والتدخل الخارجي. بمعنى آخر، تصبح مصلحة "لبنان أولاً" هي الغاية والهدف، في زمن صياغة التسويات والمشهد الإقليمي الكبير.
وبهذا المعنى، يصبح "لقاء فينيسيا" منطلقاً لتعزيز المبادرات اللبنانية المشتركة، فيما ينفخ البعض في نار التحريض والكراهية التي لا تخدم مصلحة لبنان وشعبه.
وقد شددت كلمات النواب وممثلي الكتل على التلاقي لدعم مسار الدولة وحصرية السلاح ودعم الجيش، وكذلك رفض منطق الإقصاء والتشديد في المقابل على الشراكة.
وفي كلمته أكَّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رفض المسّ بوحدة لبنان، لا تقسيمًا ولا ابتلاعًا ونبذ العنف ورفض الفتنة والابتعاد عن التحريض الطائفي واي شكل من اشكال الأمن الذاتي. ولفت إلى رفض الاحتلال واي تدخّل خارجي، مشدداً على أن لبنان ليس ورقة مساومة ولا مساحة معروضة للتلزيم والحل المرجو هو إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحرير الأسرى وعودة الأهالي.
كما أكد باسيل حصر السلاح بالكامل بيد الدولة وإقرار استراتيجية دفاع وطني وإقدار الجيش والمؤسسات الأمنية وتحييد لبنان عن صراع المحاور وعقد اتفاقيات امن مشترك واعتماد مبدأ السلام العادل لتحصيل كامل حقوقنا في السيادة والثروات.
على خط آخر، حطَّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في تركيا حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث حضر ملف الجنوب وتطورات العلاقات مع سوريا في صلب المحادثات الثنائية.
وقال عون "إننا صممنا على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، وعودة أهلنا النازحين إلى قراهم، وتأمين السيادة الحصرية لقواتنا الشرعية من أجل حماية كل شبر من أرضنا، فلا استسلام لقوة طاغية، ولا استفزاز لجار أو صديق أو شقيق، ولا تدخل أحادياً في شؤوننا الداخلية أو السيادية".
أما أردوغان فأكد دعم بلاده "القوي والراسخ لسيادة لبنان وشعبه ووحدة أراضيه"، معتبرا أن لبنان "سيكون في مقدمة الدول التي ستستفيد بأقصى درجة من أجواء الاستقرار والسلام والتعاون".
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