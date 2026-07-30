خاصّ - ثلاثة وزراء في خطر!.. نائب: شبه اتفاق رئاسي على تعديل حكومي!
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30 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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يُردّد نائب شمالي في مجالِسه أن شبه اتفاق رئاسي حول تعديل حكومي يشمل ثلاثة وزراء، مع وجود نية لدى كُل رئيس من الرؤساء الثلاثة بتغيير وزير من حصته. ويشمل التغيير وفق النائب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، على أن يكون هذا التعديل كبديل عن تغيير الحكومة وضخ دم جديد في عروقها، أما التوقيت فمرتبط وفق النائب بظروف سياسية داخلية وإقليمية مؤاتية.
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