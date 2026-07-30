افاد مندوب" الوكالة الوطنية للإعلام" بانه سُمعت بعد منتصف الليل الفائت وحتى ساعات الفجر أصداء سلسلة تفجيرات عنيفة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من قرى القطاع الغربي، ووصل دويها إلى مدينة صور.واستهدفت التفجيرات بلدات المنصوري، ومجدل زون، ومزرعة بيوت السياد، تزامناً مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذتها قوات الاحتلال باتجاه وادي الحجير ووادي السلوقي، من دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار