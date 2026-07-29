وطنية - سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بلاغ بحثٍ وتحرٍّ لمدة ثلاثين يومًا بحق أنطوان الصحناوي، بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي وخرق قانون مقاطعة إسرائيل، بعد أن تبيّن من تحليل المكتب الفني للمعلومات أن الصورة التي جمعته على مأدبة مع رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هي صورة صحيحة ولم تخضع لأي تعديل او تحريف رقمي أو عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.