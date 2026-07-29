كتبت ديما صادق عبر حسابها على إكس:

انك تكون مع السلام مع إسرائيل هاي حرية رأي وحرية الرأي مقدسة، انك تشتغل وتعمل لوبيينغ لتحقيق هالهدف ممكن اعتباره نشاط سياسي مشروع حتى لو كان ضد قوانين بلدك، لأن في قوانين بتكون تمييزية او رجعية او حتى قمعية (عم قول هالشي وانا جذريا ضد فكرة السلام مع إسرائيل ، بس بقدس حق الرأي الآخر)، بس انك انت تعزم عالعشا وتقعد ع نفس الطاولة مع شخص قاصف عاصمة بلدك، محتل نص جنوب بلدك، عامل ابادة عمرانية وتاريخية واجتماعية بجنوب بلدك، و مرتكب جرائم ضد الإنسانية وقاتل ٥٠٠ الف إنسان أكثر من نصهم أطفال، ملاحق بتهمة الابادة من محكمتين دوليتين، تلات ارباع الكوكب بشوفو مجرم، نص رؤساء أوروبا ما بيستقبلو، لما يطلع يحكي بالأمم المتحدة ٣/٤ الصالة بتنسحب اشمئزازا منه ومن جرائمه، ترامب - ترامب ما حدا تاني- صرخ فيه وقللو وقف القصف ع بيروت هلق لأن العالم كلله صار يكرهك، ملاحق قانونياً ببلده، بلده هو مش بلد حدا تاني، هيدا الواحد كيف ممكن يلاقيلو أي تفسير ؟!

انك تكون مع السلام مع إسرائيل هاي حرية رأي و حرية الرأي مقدسة ، انك تشتغل وتعمل لوبيينغ لتحقيق هالهدف ممكن اعتباره نشاط سياسي مشروع حتى لو كان ضد قوانين بلدك ، لأن في قوانين بتكون تمييزية او رجعية او حتى قمعية ( عم قول هالشي وانا جذريا ضد فكرة السلام مع إسرائيل ، بس بقدس حق… — Dima ديما صادق (@DimaSadek) July 29, 2026