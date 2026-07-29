استعدّوا... الحرارة ستُلامس الـ40!
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29 July 2026
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34 mins ago
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source: tayyar.org
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يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط اعتباراً من اليوم بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصاً في الداخل وعلى الجبال فتتخطى معدلاتها الموسمية، تبلغ ذروتها يوم الأحد حيث تلامس الـ 40 درجة في مدينة زحلة ويستمرّ تأثيرها حتى بداية الأسبوع المقبل حيث تنحسر تدريجياً.
تحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية اعتباراً من يوم الخميس ومن التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.
معدلات درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت ٢٤ و٣٢، طرابلس ٢٣ و٣١، زحلة ١٨ و٣٤.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خصوصاً على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل فيزيد من الشعور بالحر. يتشكّل الضباب على المرتفعات.
الخميس: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بحيث تلامس الـ 38 درجة في مدينة زحلة ، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحرَ ويتشكل الضباب المحلّي على المرتفعات المتوسطة، كما نحذّر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
الجمعة: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء الأجواء الحارة خصوصاً في المناطق الجبلية والداخلية كما نحذّر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
السبت: قليل الغيوم مع سيطرة الأجواء الحارة والخانقة خلال الليل مع ارتفاع درجات الحرارة الدنيا وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل.
الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها، بين 15 و30 كم/س
الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل بين60 و80 في المئة.
حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.
حرارة سطح الماء: 29°C.
الضغط الجوي: 1007 هكتوباسكال أي ما يعادل 755 ملم زئبق.
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