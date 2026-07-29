عناوين الصحف ليوم الأربعاء 29 تموز 2026
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29 July 2026
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30 mins ago
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source: tayyar.org
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الأخبار: الصحناوي يكسر حرمة التطبيع السياسي: عشاء على شرف نتنياهو
إسرائيل لا تريد الانسحاب ولا تريد الأوروبيين
طهران- مسقط: مشروع اتفقا حول "هرمز"
النهار: 4 آلاف كيلوغرام من نيترات الأمونيوم في الجنوب تعيد فتح ملف انفجار المرفأ ومسؤولية "حزب الله"
الديار: ترامب ــ نتنياهو لقاء مفصلي... ولبنان ثالثهما
«حج خليجي» الى بيروت... وتحرك «عنيف» للمودعين
البناء: استقبال فاتر لنتنياهو من ترامب… ونقاش في مستقبل العلاقة الأميركية الإسرائيلية | طهران تتمسك في مفاوضاتها مع عمان بالسيادة… وواشنطن مع الخيار الدبلوماسي | الصحناوي يولم لنتنياهو فماذا تفعل السلطة؟…القوات في الكهرباء: لا بدنا ولا فينا
اللواء: عون إلى أنقرة غداً.. وواشنطن: مناقشات روما لتنفيذ «إتفاق الإطار»
الجمهورية: تفاهم أميركي- إسرائيلي على إيران
قمة ترامب- نتنياهو: لا نووي لايران
المدن: موجة التفجيرات تتعاظم.. وإسرائيل: ترامب لم يطلب منا الانسحاب
نداء الوطن: هكذا حاولوا تفخيخ العفو العام بقانون إلغاء الإعدام
l'orient le jour: Dans les zones pilotes, l'armée face au défi des inspections dans les propriétés privées
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: ضربات سعودية - أميركية نوعية تستهدف ميليشيات في العراق
الأنباء الكويتية: السفير البابوي يبلغ عون استمرار بابا الفاتيكان في العمل لتحقيق الأمن والاستقرار في لبنان
سلام: مكان لبنان الطبيعي كان وسيبقى في عمقه العربي وبين أشقائه العرب
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إعلام عراقي يكشف "أهداف" الغارات الأميركية السعودية (سكاي نيوز عربية) تتمة
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05 :58
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 29 تموز 2026 تتمة
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05 :40
تحرك المودعين حمل رسائل مباشرة للمعنيين (الديار) تتمة
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05 :16
في خطوة من شأنها منع عودة الأهالي... إسرائيل تدمر مدارس بجنوب لبنان (الشرق الأوسط) تتمة
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عندما «يشتغل الوضوح» مع الصحناوي (الأخبار) تتمة
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خاص - واشنطن تدفع نحو تثبيت اتفاق الإطار كمسار وحيد لترتيب العلاقة الأمنية بين لبنان وإسرائيل
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Just in
-
06 :17
إعلام عراقي يكشف "أهداف" الغارات الأميركية السعودية (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
05 :58
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 29 تموز 2026 تتمة
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05 :40
تحرك المودعين حمل رسائل مباشرة للمعنيين (الديار) تتمة
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05 :16
في خطوة من شأنها منع عودة الأهالي... إسرائيل تدمر مدارس بجنوب لبنان (الشرق الأوسط) تتمة
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05 :03
عندما «يشتغل الوضوح» مع الصحناوي (الأخبار) تتمة
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04 :49
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29 July 2026
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أرباح «باركليز» تقفز 17 % بالنصف الأول متجاوزة التوقعات
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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 29 تموز 2026
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29 July 2026
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عادة بسيطة قد تحمي عقلك من إرهاق اتخاذ القرار
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