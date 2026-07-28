صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:"في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجريمة والحدّ من انتشارها، وعلى أثر معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي تمكّنت دوريّاتها، بتاريخ 20-7-2026، من توقيف عددٍ من الأشخاص في الصفرا والمريجة وبئر حسن.1 - بعمليّة أمنيّة، أوقفت إحدى دوريّات المفرزة شخصَين على متن درّاجة آليّة نوع v150، لون رصاصي، من دون تسجيل، وذلك في محلّة الصفرا / الأوتوستراد، وضبطت في حوزتهما موادَ مخدّرة ودولارات مزيّفة، عبارة عن 29 ورقة نقديّة من فئات مختلفة، وتبيّن أنّهما يُدعيان:أ. م. (مواليد عام 2010، سوري) قاصرخ. م. (مواليد عام 2007، سوري)2 - بكمينٍ محكم، تمكّنت دوريّة أخرى من المفرزة من توقيف شخص على متن درّاجة آليّة نوع GR، لونها أبيض، في محلّة المريجة، وضبطت في حوزته كميّة من المواد المخدّرة مختلفة الأنواع، ودولارات أميركيّة مزيّفة عبارة عن أوراق نقديّة مختلفة تفوق قيمتها مبلغ 5750 دولار أميركي، ويُدعى:خ. إ. (مواليد عام 1985، لبناني)3- كذلك، أوقفت دوريّة من المفرزة شخص قاصر في محلّة بئر حسن – شارع المفروشات، لقيامه بنقل مواد مخدّرة من مقهى مشبوه يملكه جدّه لوالدته -تمّت مداهمته في وقتٍ سابق وتوقيف مروجين في داخله- إلى أحد الفنادق في المنطقة، وتبيّن أنّه يدعى: ح. ش. (مواليد عام 2010، لبناني).تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف متورطين محتملين".