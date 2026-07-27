يونس: هودي تبع الكهربا كانوا عميتفلسفو ع سمانا اليوم ويقرطونا نظريات خرندعية
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27 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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كتب منير يونس عبر صفحته ما يلي :" هودي تبع الكهربا كانوا عميتفلسفو ع سمانا اليوم ويقرطونا نظريات خرندعية ، وما سمعنا منهم ولا جملة وحدي مفيدة
📌كلو قرط حكي أكاديمي مكرر ومعلوك من سنين وسنين
📌دحوشوا بكلامهم شوية انكليزي حتى يبهرونا، بس الناس صارت شايفة عشكالتهم كتير ، وما عادت تنخدع لا فيهم ولا بأشكالهم
📌حكيونا عن الخصخصة وما عرفنا مين حيستثمر بهالقطاع اللبناني الفاشل بشكل فظيع.
📌وما قالولنا كيف ح يتم التحصيل من سارقي الكهربا ولا كيف حيخف الهدر، ولا كيف حتزيد ساعات التغذية
📌قرطة ناس نظريين إجوا بالواسطة ودعم من هيدا وهيداك بترشيحات طائفية، وما حيطلع من امرهم شي غير اللت والعجن متل العادة بهالبلد يلي ما فيه كهربا بعد ٢٢٨ سنة على اختراع الكهربا !"
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