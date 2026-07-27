أين وزارتا الطاقة والاقتصاد من شركات استيراد المحروقات ومن أصحاب المحطات؟
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27 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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كتب الصحافي منير يونس عبر "أكس":
أين وزارتا الطاقة والاقتصاد من شركات استيراد المحروقات ومن أصحاب المحطات؟
بعض هذه الشركات يزعم أن مخزوناته لا تكفي لتلبية الطلب، فيما الواقع مختلف. فالكميات متوافرة، لكن الامتناع عن ضخ بعضها في الأسواق يأتي بانتظار صدور جدول أسعار جديد من وزارة الطاقة، لتحقيق أرباح إضافية على حساب المواطنين.
نحن لسنا أمام أزمة محروقات، بل أمام عصابات ومافيات احتكار ومضاربة واستغلال مكشوف لمعاناة الناس.
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