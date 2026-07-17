جابر استعرض مع مدير مكتب البنك الدولي في بيروت سير تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من البنك
-
17 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
استقبل وزير المالية ياسين جابر مدير مكتب البنك الدولي في بيروت، إنريكي بلانكو أرماس، بحضور المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، ومديرة مديرية الدين العام رانيا الشعار، ومستشارتي الوزير كلودين كركي وزينة قاسم، حيث جرى استعراض سير تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من البنك، وبحث أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة عدد من ملفات الإصلاح الاقتصادي والحوكمة وتعزيز الاستثمار. وتناول الاجتماع أوضاع بعض المنح والتمويلات غير المنفذة، ولا سيما ما يتعلق بمنح "الصندوق العالمي للتمويل الميسر" (GCFF)، حيث جرى البحث في السبل الكفيلة بمعالجة التمويلات التي تعذر استخدامها نتيجة الظروف المالية التي شهدها لبنان منذ عام 2019. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لإعداد تصور واضح يُعرض على اللجنة التوجيهية للصندوق، بهدف إيجاد حلول عملية تضمن الاستفادة من هذه الموارد واستمرارية المشاريع التنموية. وفي ملف الطاقة، شدد الجانبان على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية باعتبارها ركيزة أساسية لأي استثمارات مستقبلية، بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية المالية وتحسين استرداد التكاليف. كما تمت مناقشة المشاريع قيد الإعداد، مع التأكيد أن التقدم في الإصلاحات سيشكل عاملاً أساسياً في المضي قدماً بعمليات التمويل والاستثمار، وأن تطوير قدرات الإنتاج ينبغي أن يترافق مع تحسين شبكات النقل والتوزيع والتحصيل لضمان استدامة القطاع. واستعرض الاجتماع التوجهات الأولية لإعداد إطار الشراكة القطرية الجديد (Country Partnership Framework)، الذي سيحدد أولويات التعاون بين لبنان والبنك الدولي خلال السنوات المقبلة. وجرى بحث سيناريوهات مختلفة تأخذ في الاعتبار مسار الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك التقدم في برنامج مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة القطاع المالي، وانعكاس ذلك على حجم وطبيعة الدعم المتوقع. كما ناقش الوزير عدداً من المبادرات الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي، من بينها دراسة إنشاء آلية تمويلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في معالجة فجوة التمويل التي يواجهها القطاع الخاص. وفي مجال تحديث الإدارة الجمركية، تم استعراض فرص تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب امكانية مساعدة البنك الدولي في إعداد دفتر شروط متكامل لمشروع تحديث الجمارك، بما يسهم في تطوير البنية التكنولوجية، وتعزيز كفاءة العمل الجمركي، ورفع مستوى الخدمات والإيرادات. وتن
اول الاجتماع أيضاً سير تنفيذ عدد من المشاريع القائمة، حيث تمت مراجعة التقدم المحرز في مشروع شبكة الأمان الاجتماعي، ومناقشة التحديات التي تواجه مشروع التحول الرقمي، إضافة إلى متابعة الإجراءات المتعلقة بمشروع توسعة إمدادات المياه في بيروت الكبرى، ولا سيما استكمال المتطلبات الإدارية والتشريعية اللازمة لتسريع التنفيذ. وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون لضمان تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، مجددين التزامهما بدعم جهود الإصلاح والتنمية وتعزيز قدرة المؤسسات اللبنانية على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.
مرفق صورة
-
Just in
-
19 :26
أكسيوس عن مسؤولين: واشنطن أبلغت إسرائيل بإرسال مزيد من طائرات التزويد بالوقود لاحتمال توسيع العمليات ضد إيران
-
19 :19
مسؤولون أميركيون: واشنطن تدرس قصف المنشآت النووية مجددا لدفن اليورانيوم في الأعماق أكثر
-
19 :12
قصف مدفعي بين بلدتي مركبا وبني حيان
-
19 :10
قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" بحث في الأوضاع العامة بالجنوب مع قائمقام حاصبيا تتمة
-
18 :43
بعد استشهاد 3 عسكريين...تدابير امنية للجيش وتوقيف أحد المطلوبين بجرم إطلاق النار على دورية للجيش تتمة
-
18 :38
الجيش اللبناني يدخل إلى مكان التوغل الإسرائيلي بالامس في برعشيت ويسحب جثماني شهيدين
-
-
Other stories
-
-
-
وزير الثقافة: ليلة المتاحف استفتاء على عطش شعبنا للتعرف على تاريخه
-
بالفيديو: المشهد الاخير لشابة لبنانية قتلت بطريقة غامضة !
-
الكتائب: إلغاء عقوبة الإعدام ضرورة قانونية وحقوقية ونأسف لتعطيل إقرار القانون
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ إلغاء الإجتماع العسكري التقني والمعلومات عن التدخل السوري يزيدان من الشكوك حول إنجاح "المناطق التجريبية"
-
علي حسن خليل يردّ على جعجع!
-
هيئة كسروان في "التيار" ترد على دونكيشوتية "القوات" حول تطوير سد شبروح: مصادرة للإنجازات
-
LACD تقدّم التعازي بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مقر القنصلية القطرية في لوس
-
رابطة الأساتذة المتعاقدين في الأساسي لوّحت بالتصعيد: ساعة الصفر اقتربت!
-
EXCLUSIVE
بالفيديو - مروان شربل يعلنها: الحزب سيجتمع في سوريا مع المسؤولين السوريين. كيف يقبض الحاكم ٢٥٠٠٠$ والقضاء بالويل؟
-
عن "إسناد غزة" والتفاوض... ماذا قال "الحزب"؟
-
أهالي حاريص محاصرون... ومناشدة!
-
تفجيرٌ إسرائيليّ كبيراستهدف بلدة زوطر الغربية
-
شركة BUMC الوكيل الرسمي والوحيد لسيارات تويوتا ولكزس في لبنان وشركة عساف موتور كومباني الموزّع المعتمد لدى شركة BUMC فرع زحله تقودان مبادرة لتنظيف مدينة زحلة
-
نائب "الحزب": السلطة مُصرَّة على أخذ البلد الى مكان شديد الخطورة!
-
بالفيديو: حادث "مروّع" على طريق حاريصا... السيارة تحطّمت بالكامل!
-
نتنياهو يرفض طرح ترامب الانسحاب في 6 أشهر: تكريس الخط الأصفر
-
الجامعة اللبنانية ليست عبئًا على الدولة... آن أوان إقرار ملف التفرغ
-
جلسة الشحن النيابي تنتهي بلا عفو عام: ما خلفية تعطيل النصاب؟
-
"المدن" تكشف تفاصيل مثيرة عن توقيف العميل خليفة وكيف تم كشفه!
-
رسالةٌ مدروسة من الجيش: «ما تبيعونا من كيسنا»
-
-
Just in
-
19 :26
أكسيوس عن مسؤولين: واشنطن أبلغت إسرائيل بإرسال مزيد من طائرات التزويد بالوقود لاحتمال توسيع العمليات ضد إيران
-
19 :19
مسؤولون أميركيون: واشنطن تدرس قصف المنشآت النووية مجددا لدفن اليورانيوم في الأعماق أكثر
-
19 :12
قصف مدفعي بين بلدتي مركبا وبني حيان
-
19 :10
قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" بحث في الأوضاع العامة بالجنوب مع قائمقام حاصبيا تتمة
-
18 :43
بعد استشهاد 3 عسكريين...تدابير امنية للجيش وتوقيف أحد المطلوبين بجرم إطلاق النار على دورية للجيش تتمة
-
18 :38
الجيش اللبناني يدخل إلى مكان التوغل الإسرائيلي بالامس في برعشيت ويسحب جثماني شهيدين
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" بحث في الأوضاع العامة بالجنوب مع قائمقام حاصبيا
-
-
-
17 July 2026
-
بعد استشهاد 3 عسكريين...تدابير امنية للجيش وتوقيف أحد المطلوبين بجرم إطلاق النار على دورية للجيش
-
-
-
17 July 2026
-
وكالة فارس: إيران قد تستهدف 5 موانئ رئيسية في دول الخليج.. ما هي؟
-
-
-
17 July 2026
-
بحرية الحرس الثوري نفت ما اعلنته القيادة المركزية الأمريكية: وحداتنا البحرية تراقب وترصد تحركات وتجهيزات الجيش الأميركي
-
-
-
17 July 2026
-
اميركا تستهدف "عين الحرس الثوري" على خليج عُمان !
-
-
-
17 July 2026
-
وزير الثقافة: ليلة المتاحف استفتاء على عطش شعبنا للتعرف على تاريخه
-
-
-
17 July 2026
-
بالفيديو: المشهد الاخير لشابة لبنانية قتلت بطريقة غامضة !
-
-
-
17 July 2026
-
الكتائب: إلغاء عقوبة الإعدام ضرورة قانونية وحقوقية ونأسف لتعطيل إقرار القانون
-
-
-
17 July 2026
-
بالصور والفيديو : "ولعت" بين فنان لبناني شهير وزوج طليقته!
-
-
17 July 2026
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ إلغاء الإجتماع العسكري التقني والمعلومات عن التدخل السوري يزيدان من الشكوك حول إنجاح "المناطق التجريبية"
-
-
-
17 July 2026