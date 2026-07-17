رد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي حسن خليل ، على كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع حول ما جرى الجلسة التشريعية أمس وأمس الاول وانسحاب نوابه منها، وقال : "يبدو أن الدكتور سمير جعجع قرر مجددا أن يقف أمام المرآة فيرى الآخرين.

تتحدث عن "فضيحة" هي في الحقيقة كانت في أداء نوابك الذين قرروا الانسحاب وتعطيل النصاب عند اللحظة التي كان يجب أن يبقوا في القاعة ويناقشوا ويصوتوا لا أن يغادروا، ثم تعود لتتقمص دور المدعي العام على ما حصل.

وأضاف النائب خليل: المؤسف ان جعجع لا يزال يصر على إعتماد الأسلوب نفسه، الخطاب شيء، والممارسة شيء آخر، يؤيد قانون أمام الاعلام ثم يشارك في إسقاط الجلسة التي تبحث به، يرفع لواء المؤسسات ثم يلجأ إلى تعطيلها.

وتابع النائب خليل: الفضيحة هي في أنك ما زلت تعيش في وهم القدرة على صناعة الموقف والحدث، وهو ما يدفع ثمنه نوابك في مصداقيتهم أمام زملائهم وأمام الرأي العام.

وختم النائب خليل: رحمة بلبنان واللبنانيين لا تكرر المراهنة والخطأ، ورحم الله امرئ عرف حده.