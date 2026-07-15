نائب "الحزب": كلّنا ثقة بإيران!
-
15 July 2026
-
28 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" للشهيد الدكتور محمد جعفر أحمد نعمة في مجمع الإمام المجتبى، في السان تيريز، أنَّ "السلطة الحالية في لبنان لا تطمئن شعبها، ولا تسعى لحمايته وتحرير أرضه والدفاع عن سيادته، بل قدَّمت نموذجاً للدولة على صورة اتفاقها الَّذي تتخلى فيه عن أرضها وشعبها وسيادتها وحقوقها المشروعة، لأنَّها لا تنطلق من البحث عن مصلحة لبنان، إذ لا همَّ لها سوى البحث عن كيفية إضعاف عوامل القوة التي يمتلكها لبنان، لأنها سلطة ملتزمة مسبقاً برنامج خارجي عنوانه إضعاف المقاومة، ونزع سلاحها، وكل من قرأ الاتفاق، ولديه علم بالقانون والدستور وفي الاتفاقات الدَّوليّة، وجده بأكمله لمصلحة العدو، ولا يوجد فيه بند واحد، بل لا توجد فيه كلمة واحدة لمصلحة لبنان".
وقال: "إنَّنا أمام أسوأ اتفاق في تاريخ الدول، ولا يوجد في العالم سلطة عقدت اتفاقًا بهذا المستوى مع دولة محتلة، وكل المحاولات لتلميع صورته، أو للقول إنه سيؤدي إلى انسحاب أو سيحقق شيئاً للبنان، لم تنجح، فهو لا يتضمن حتى كلمة انسحاب، ولذلك هو لا يقنع أحدًا، إلا أولئك الذين هم تاريخيًّا ضدَّ فكرة المقاومة، وجزء منهم كان مع الاحتلال، بينما كل القوى الأساسية السياسية الأساسيَّة هي ضدَّ هذا الاتفاق، وهو غير قابل للتطبيق ويأكل بعضه بعضًا، وهو هدية سياسية قُدِّمت لـ"نتنياهو" كي يتملَّص ويتخلَّص من الضغط الذي كانت تمارسه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المفاوضات على الولايات المتحدة الأميركية لإجبار العدو على الإنسحاب من الأراضي اللبنانية".
واعتبر أنَّ "ممارسات أهل السُّلطة تجهض فكرة بناء الدَّولة، وما يقومون به لا يشبه عمل الدولة وانتظام مؤسساتها، والتزامها القواعد الميثاقية والدستورية، وحتى الذين يطرحون شعار حصرية السلاح، لا ينطلقون من فكرة بناء دولة قوية قادرة تطمئن جميع أبنائها، وتبدِّد الهواجس وتتحمَّل المسؤوليات وتقوم بواجباتها من أجل حماية شعبها ومنع الاعتداء عليه، وإنَّما يطرحون هذا الشعار كالتزام أمام جهات خارجية لمصلحة أهداف غير وطنيَّة تصب في خدمة العدو، فلا أحد من هؤلاء يبحث عن بناء دولة، بينما مطلب أهل الجنوب التاريخي هو وجود دولة قادرة على حمايتهم، وهم قدَّموا أغلى التضحيات في إطار الدفاع عن وجودهم، والنموذج الَّذي نحيي ذكراه هو ستاذ جامعي كانت فرص الحياة مفتوحة أمامه في لبنان والخارج، وكان يزاوج بين تدريسه في الجامعة ونشاطه المقاوم، لأنَّه وجد الحاجة للتصدي للعدوان على بلده، ولو كان هناك دولة مثل بقية دول العالم نشأت على أسس صحيحة وقامت بدورها، وحمت الجنوب، لما أنشأ اللبنانيون مقاومتهم الشعبيَّة قبل حزب الله بسنوات".
ولفت الى أنّ "العدوان الإسرائيلي كان محضراً ومجهزاً وسيستهدف الجنوب لاحتلاله وتدمير منطقة جنوب الليطاني، والاستيلاء عليها وطرد أهلها وإقامة المستوطنات، تماماً كما فعل العدو في فلسطين وفي الـ67 في الضفة وغزة والجولان، واليوم يقومون بهذا العمل في جنوب سوريا التي لا يوجد فيها مقاومة ولا حزب الله ولا صواريخ ولا سلاح، ولم تصل المفاوضات السياسية إلى نتيجة من خلال جلسات عدة".
أضاف: "إننا نواجه هذه المرحلة بحكمة وشجاعة واستعداد دائم لمواجهة كل المخاطر، وعلى رغم كل ما يحصل في مضيق هرمز، فإنه في النهاية لا بدَّ من الوصول إلى اتفاق، فالجمهورية الإسلامية تعمل على فرض معادلة في المنطقة، وهذه المعادلة ستكون لمصلحة المنطقة ولمصلحة بلدنا، ولدينا ثقة كاملة بقيادة الجمهورية الإسلامية وبالشعب الإيراني بأن نصل معًا إلى الحل المنشود، والذي يكمُن في انسحاب العدو من أرضنا، ووقف كل أشكال العدوان، وعودة أهلنا، وإطلاق الأسرى، وإعادة الإعمار، فهذه هي قواعدنا التي نعمل على أساسها، والتي سنصل إليها".
وعن موضوع النازحين قال: "إنَّ المعاناة اليومية لأهلنا هي جزء من الضغط والحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على بلدنا، ونحن نعمل بكل ما نستطيع للتخفيف من آلام شعبنا، لأننا نعتبر أن هذا الأمر مسؤولية شرعية وأخلاقية ووطنية، ونحن لا نتحدث عن هذا الأمر ولا نضع الجداول والأرقام وما نقدِّمه، ونعتبر أن هذا واجب بكلِّ المقاييس، ونعمل كي يعود الناس إلى القرى التي تهجروا منها، وأن نرمم البيوت ونعمرها، وهذه مسؤولية أساسية أيضاً على الدولة، فهي المعنية والمسؤولة عن هذا الأمر، فعندما يأتي المال من الدول يأتي إليها، وسنبقى نتابع هذه القضية ونلاحقها، ولكن في ما يتعلق بنا كجهة، فإن كل ما نستطيع فعله نقوم به، ولا فصل بين المقاومة والناس، فكل إمكانات حزب الله اليوم هي في هذه المعركة الإنسانية الإجتماعية المرتبطة بأهلنا، والظرف صعب، لأنَّ هناك حصار وعقوبات ومحاولة سد المنافذ ومنع إعادة الإعمار، ولكن كل ذلك لن يحول بيننا وبين القيام بهذا الواجب، وما هو ملقى علينا سنقوم به، فالمقاومة تقاتل في الميدان، وقيادة حزب الله تقاتل على كل الجبهات، وأولوية الأولويات لحزب الله هي هؤلاء الناس الذين ضحوا ودفعوا الأثمان الغالية، وكيف يعودوا إلى قراهم أعزاء مرفوعي الرأس، وكيف نعيد الإعمار، وكيف نخفف من آثار هذا العدوان على بلدنا".
-
Just in
-
12 :21
مساعد بوتين: قواتنا النووية في حالة تأهب قتالي كامل
-
12 :02
إشكال في مجلس النواب... ماذا يحصل؟ تتمة
-
11 :54
إقرار اقتراح القانون الرّامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد
-
11 :35
وكالة أنباء العراق: سقوط مسيّرة في ميناء الفاو بدون وقوع أضرار
-
11 :34
بشكل مُفاجئ.. وفاة شيف شهير عن عمر 44 عاماً (صورة) تتمة
-
11 :14
الرئيس نبيه برّي افتتح أعمال الجلسة العامة في مجلس النواب
-
-
Other stories
-
-
-
الرئيس عون: "صيغة الإطار" أفضل الممكن وواشنطن باتت تصغي إلينا
-
سيزداد شعوركم بالحرّ... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة!
-
ابتزّ الفتيات وهدّدهنّ... عبر تطبيقات التعارف!
-
وديع عقل: وزير العدل غائب بالكامل عن السمع والمسؤولية منذ عام ونصف!
-
طرابلسي يدعو إلى إقرار حزمة قوانين تربوية
-
هزة أرضية تضرب هذه المنطقة اللبنانية فجر اليوم!
-
أين لبنان من رياح هرمز؟
-
مَن سيرث الدور الإيراني في لبنان؟
-
إسرائيل تستبدل بالاحتلال التقليدي في جنوب لبنان حرية التدخل والسيطرة بالنار
-
هذا ما تركزت عليه النقاشات في الجلسة الأولى لمفاوضات روما!
-
علي الطاهر… تلة العقدة والتسوية
-
ولاية ثانية لرئيس الجامعة اللبنانية: تجنبٌ للفراغ أم تراجعٌ عن مبدأ عدم التجديد؟
-
لبنان على لائحة «بؤر الجوع»... مجدّداً
-
توقيف «عميل إسرائيلي» خطير مقرّب من الحزب سرّب معلومات أفضت لاغتيال أهم قادة الصف الأول!
-
"عين إسرائيل" على اتفاقية السلام مع لبنان قبل انجاز الانسحاب الكامل من الجنوب
-
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 15 تموز 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 15 تموز 2026
-
حالة الغضب تتزايد لدى الفعاليات السنية...
-
جيش الاحتلال يرفع سقف مطالبه عبر جبهة لبنان: نقص في العديد والآليات... وخدمات لوجستية سيّئة
-
EXCLUSIVE
خاص - وزير متفائِل بمفاوضات روما.. ما السبب؟
-
-
Just in
-
12 :21
مساعد بوتين: قواتنا النووية في حالة تأهب قتالي كامل
-
12 :02
إشكال في مجلس النواب... ماذا يحصل؟ تتمة
-
11 :54
إقرار اقتراح القانون الرّامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد
-
11 :35
وكالة أنباء العراق: سقوط مسيّرة في ميناء الفاو بدون وقوع أضرار
-
11 :34
بشكل مُفاجئ.. وفاة شيف شهير عن عمر 44 عاماً (صورة) تتمة
-
11 :14
الرئيس نبيه برّي افتتح أعمال الجلسة العامة في مجلس النواب
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
هآرتس: “القط ذو الحذاء”.. عملية الموساد السرية لتتويج أحمدي نجاد زعيماً لإيران
-
-
15 July 2026
-
علماء يكتشفون نقطة ضعف في أحد أعنف أنواع السرطان.. والنتائج الأولى مبشّرة
-
-
15 July 2026
-
مغنية شهيرة تهاجم نظارات الذكاء الاصطناعي بسبب الخصوصية
-
-
15 July 2026
-
الذهب يتراجع وسط تركيز المستثمرين على توقعات التضخم والفائدة
-
-
15 July 2026
-
إشكال في مجلس النواب... ماذا يحصل؟
-
-
-
15 July 2026
-
بشكل مُفاجئ.. وفاة شيف شهير عن عمر 44 عاماً (صورة)
-
-
15 July 2026
-
الرئيس عون: "صيغة الإطار" أفضل الممكن وواشنطن باتت تصغي إلينا
-
-
-
15 July 2026
-
سيزداد شعوركم بالحرّ... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة!
-
-
-
15 July 2026
-
ابتزّ الفتيات وهدّدهنّ... عبر تطبيقات التعارف!
-
-
-
15 July 2026
-
وديع عقل: وزير العدل غائب بالكامل عن السمع والمسؤولية منذ عام ونصف!
-
-
-
15 July 2026