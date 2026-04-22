أجرى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي سلسلة من الاتصالات في شأن الصحافيين والمصورين المحاصرين في بلدة الطيري الجنوبية التي تتعرض لقصف إسرائيلي وغارات جوية. وشملت هذه الاتصالات وزير الاعلام الدكتور بول مرقص، ومديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، ومسؤولين في قوات الطواريء الدولية ونقيب المصورين علي علوش. وقد أبلغ الوزير مرقص النقيب القصيفي انه أجرى إتصالات مع كل المعنيين بالموضوع، وأن ترتيبات اتخذت مع الصليب الاحمر لإجلاء الزميلتين أمال خليل وزينب فرج، ومصورين إثنين. ودان نقيب المحررين محاصرة إسرائيل للصحافيين والمصورين وحملها مسؤولية سلامتهم .