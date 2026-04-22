صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

"يتم التداول في بعض وسائل الإعلام، بمواقف تتضمن اتهامات وتوصيفات غير صحيحة تطال المديرية العامة لأمن الدولة ودورها الوطني والمؤسساتي، لذلك يهمّ المديرية العامة توضيح ما يلي:

إن المديرية العامة لأمن الدولة تؤكد احترامها الكامل لحرية التعبير والإعلام، باعتبارها حقا مكفولا ضمن الأطر القانونية المرعية، إلا أن هذه الحرية تقتضي الالتزام بالدقة والموضوعية، وتجنب نشر معلومات غير دقيقة وغير موثقة أو استنتاجات نابعة من أهداف شخصية تؤدي إلى تضليل الرأي العام والإساءة إلى المؤسسات الأمنية الرسمية والنيل من كرامة ضباطها والعاملين فيها.

تشدد المديرية العامة، أنها تعمل وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة، وأن أي مسألة تُثار في هذا الإطار تبقى خاضعة حصراً للأصول القانونية المعتمدة ولتقدير الجهات القضائية.

وتؤكد المديرية العامة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القضائية في حق المسيئين إليها لدى المراجع المختصة، والتي تكفل صون كرامة المؤسسة وهيبتها".