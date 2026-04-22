تحرش بفتاة قاصر في مدرسة... هذا ما حصل!
22 April 2026
12 secs ago
source: tayyar.org
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:
في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها، تمكّنت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف المدعو:
م. د. (مواليد عام 1977، لبناني)
بجرم التحرّش بفتاة قاصر. كما تبيّن أنه يعمل بصفة ناطور في إحدى المدارس الرسمية.
وقد أُودِع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
تنبيه: تؤكد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع والمؤسسات الأمنية، وأن التبليغ المبكر عن أي حالة اشتباه يُعدّ ركيزة أساسية للوقاية من الجرائم قبل وقوعها.
وتدعو الأهالي إلى تعزيز التواصل مع أبنائهم ومتابعتهم، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي سلوك مقلق، وعدم التردد في التواصل الفوري مع الجهات المختصة عند الحاجة، حفاظاً على سلامة القاصرين وصوناً للمجتمع من أي استغلال أو إساءة.
Just in
13 :37
"وول ستريت جورنال" عن بيانات شحن: نحو 22 سفينة عبرت مضيق هرمز الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 15 بالأسبوع الذي سبقه
13 :34
في عين إبل.. هذا ما فعله جريحٌ من "الحزب" حفاظًا على سلامة المدنيين بعد تهديد إسرائيليّ! تتمة
13 :21
وزير خارجية إسرائيل: الخلافات مع لبنان بسيطة! تتمة
13 :19
بحرية الحرس الثوري: إيقاف سفينتين في مضيق هرمز ونقلهما إلى سواحل إيران لمخالفتهما قوانين العبور من المضيق
12 :57
وكالة "فارس": الحرس الثوري استهدف اليوم سفينة ثالثة هي إيفوريا التابعة لليونان وهي عالقة قبالة سواحل إيران
12 :55
أطباء بلا حدود: توقف 6 مستشفيات عن العمل في جنوب لبنان من جراء العدوان الإسرائيلي
Other stories
الحرارة مستمرّة بالارتفاع... طقس "صيفيّ" ينتظرنا
بالصّور: تفكيك قنبلة غير منفجرة في حي السلم
اختبار للسياسة النقدية وللاقتصاد المُنتِج: «صدمة النفط» تصيب الاستقرار الهشّ
عون و"الحزب" إلى أين؟
عون وأوراق الحماية: السعودية وقطر ولقاء السيسي والشرع في قبرص
باريس تريد تفعيل «الميكانيزم» لمراقبة وقف إطلاق النار وتوسيع نطاقها (الشرق الأوسط)
الخشية من تجدد الحرب ما تزال قائمة بنسبة كبيرة
شهيد وجريحان بغارة من مسيّرة إسرائيلية فجراً على أطراف الجبور
مؤشرات إيجابية في اتجاه أن تُمدّد الهدنة ما بين 20 إلى 40 يوماً
لبنان سيطالب بتحديد إطار واضح للمفاوضات
الخروقات قد تستمر حتى وإن تم تمديد هذه المهلة...
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 22 نيسان 2026
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 22 نيسان 2026
القرى المسيحية الحدودية
المقاومة: لا وقف لإطلاق النار قبل الانسحاب
إسرائيل تُسابق المفاوضات بتدمير جنوب لبنان
"الحزب" يرد.. عسكرياً!
بالصورة: محامٍ.. شهيد في صفوف "الحزب"!
بالصورة: وهو ذاهب للقاء صديقته.. هذا ما حصل معه في الجنوب!
شو الوضع؟ الجنوب تحت وطأة التدمير والترقّب الحذِر... ولقاءات سياسية في الداخل لتأطير المفاوضات
في عين إبل.. هذا ما فعله جريحٌ من "الحزب" حفاظًا على سلامة المدنيين بعد تهديد إسرائيليّ!
22 April 2026
أعراض تبدو بسيطة لكنها قد تكون إنذارا للسرطان
22 April 2026
وزير خارجية إسرائيل: الخلافات مع لبنان بسيطة!
22 April 2026
عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية
22 April 2026
بالفيديو: انتشال جثّة شهيد من تحت الأنقاض
22 April 2026
"نعم لكسر نفوذ ترمب".. هل يحسم استفتاء فرجينيا موازين القوة بالكونغرس؟
22 April 2026
موقف كريستيانو رونالدو من ضم محمد صلاح إلى صفوف النصر
22 April 2026
مليشيا متعاونة مع إسرائيل تختطف 25 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء شرق غزة
22 April 2026
الحرارة مستمرّة بالارتفاع... طقس "صيفيّ" ينتظرنا
22 April 2026
قرارات "تنظيم السلوك" في سوريا تشعل الجدل حول الحريات
22 April 2026