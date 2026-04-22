صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها، تمكّنت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف المدعو:

م. د. (مواليد عام 1977، لبناني)

بجرم التحرّش بفتاة قاصر. كما تبيّن أنه يعمل بصفة ناطور في إحدى المدارس الرسمية.

وقد أُودِع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

تنبيه: تؤكد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع والمؤسسات الأمنية، وأن التبليغ المبكر عن أي حالة اشتباه يُعدّ ركيزة أساسية للوقاية من الجرائم قبل وقوعها.

وتدعو الأهالي إلى تعزيز التواصل مع أبنائهم ومتابعتهم، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي سلوك مقلق، وعدم التردد في التواصل الفوري مع الجهات المختصة عند الحاجة، حفاظاً على سلامة القاصرين وصوناً للمجتمع من أي استغلال أو إساءة.