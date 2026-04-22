مؤشرات إيجابية في اتجاه أن تُمدّد الهدنة ما بين 20 إلى 40 يوماً
22 April 2026
31 secs ago
source: الجمهورية
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
نشطت الحركة الديبلوماسية اللبنانية أمس في مختلف الاتجاهات، وخصوصاً في اتجاه الولايات المتحدة وفرنسا ولوكسمبورغ والسعودية، دفعاً في اتجاه تمديد الهدنة على الجبهة اللبنانية ـ الإسرائيلية على رغم هشاشتها، وذلك عشية الاجتماع اللبناني ـ الإسرائيلي على مستوى السفيرين المنتظر غداً في مقرّ الخارجية الأميركية في واشنطن، تمهيداً لانطلاق المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.
وقالت مصادر رسمية لـ«الجمهورية»، انّ لبنان سيطلب خلال اللقاء في واشنطن غداً تمديد وقف النار، كما سيتمّ البحث في تحديد مكان المفاوضات المباشرة وزمانها.
وكشفت مصادر مطلعة، انّ الاتصالات مع الجانب الأميركي أعطت مؤشرات إيجابية في اتجاه أن تُمدّد الهدنة ما بين 20 إلى 40 يوماً إضافياً.
وأشارت المصادر إلى انّه لا يمكن الفصل بين مصير الهدنة، ومصير مفاوضات إسلام أباد، وإنّ انطلاق المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل قد يحتاج إلى اجتماع تمهيدي ثالث قبل انطلاقها، مشيرة إلى أن لا شيء محدداً بعد، في شأن زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لواشنطن.
Just in
07 :33
صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤول أميركي: حاملة الطائرات جورج بوش تتجه إلى الشرق الأوسط
07 :25
الجيش الإسرائيلي نسف فجرا عددا من المنازل في بلدة البياضة قضاء صور
07 :12
"سي.إن.إن": سفير واشنطن لدى إسرائيل سيكون ضمن الوفد الأميركيّ في المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان
07 :11
التحكم المروري: قتيل و7 جرحى في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
07 :06
قوات العدو نسفت فجرا منازل في البياضة (وطنية)
06 :46
لبنان سيطالب بتحديد إطار واضح للمفاوضات (البناء) تتمة
Other stories
لبنان سيطالب بتحديد إطار واضح للمفاوضات
الخروقات قد تستمر حتى وإن تم تمديد هذه المهلة...
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 22 نيسان 2026
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 22 نيسان 2026
القرى المسيحية الحدودية
المقاومة: لا وقف لإطلاق النار قبل الانسحاب
إسرائيل تُسابق المفاوضات بتدمير جنوب لبنان
"الحزب" يرد.. عسكرياً!
بالصورة: محامٍ.. شهيد في صفوف "الحزب"!
بالصورة: وهو ذاهب للقاء صديقته.. هذا ما حصل معه في الجنوب!
شو الوضع؟ الجنوب تحت وطأة التدمير والترقّب الحذِر... ولقاءات سياسية في الداخل لتأطير المفاوضات
بلاسخارت زارت العماد هيكل وشدّدت على الأهمية البالغة لدور الجيش في ضمان سيادة لبنان واستقراره
الهيئة السياسية للتيار تدعو السلطة لعرض الموقف الرسمي من وقف النار: رسم خط أصفر لتكريس الإحتلال مرفوض
وفد من "التيار" زار رئيس الرهبنة الأنطونية وسلمه "مقترح حماية لبنان"
تدابير سير على المسلك الشّرقي من الأوتوستراد المتّجه من مفرق قرطبا نحو جبيل
قائد الجيش من طرابلس: السلم الأهلي هو السلاح الأقوى لحماية لبنان
جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري الخميس
العثور على جثة سيدة في مطمر بجبل جديتا!
باسيل استقبل وفداً من "الشيوعي": تأكيد وحدة لبنان ورفض التدخلات الخارجية
كي تهبط طائرة لبنان بأمان (سمير مسره)
22 April 2026
22 April 2026
جسمك أذكى مما تتخيل... لماذا يتوقف نزول الوزن رغم «الدايت» وأدوية التخسيس؟
22 April 2026
22 April 2026
22 April 2026
22 April 2026
22 April 2026
ابنة مارادونا في محاكمة أطباء والدها: تلاعبوا بنا وتركوه يموت
22 April 2026
22 April 2026
إيران لن تعترف بوقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب
22 April 2026