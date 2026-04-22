بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

نشطت الحركة الديبلوماسية اللبنانية أمس في مختلف الاتجاهات، وخصوصاً في اتجاه الولايات المتحدة وفرنسا ولوكسمبورغ والسعودية، دفعاً في اتجاه تمديد الهدنة على الجبهة اللبنانية ـ الإسرائيلية على رغم هشاشتها، وذلك عشية الاجتماع اللبناني ـ الإسرائيلي على مستوى السفيرين المنتظر غداً في مقرّ الخارجية الأميركية في واشنطن، تمهيداً لانطلاق المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.



وقالت مصادر رسمية لـ«الجمهورية»، انّ لبنان سيطلب خلال اللقاء في واشنطن غداً تمديد وقف النار، كما سيتمّ البحث في تحديد مكان المفاوضات المباشرة وزمانها.

وكشفت مصادر مطلعة، انّ الاتصالات مع الجانب الأميركي أعطت مؤشرات إيجابية في اتجاه أن تُمدّد الهدنة ما بين 20 إلى 40 يوماً إضافياً.

وأشارت المصادر إلى انّه لا يمكن الفصل بين مصير الهدنة، ومصير مفاوضات إسلام أباد، وإنّ انطلاق المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل قد يحتاج إلى اجتماع تمهيدي ثالث قبل انطلاقها، مشيرة إلى أن لا شيء محدداً بعد، في شأن زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لواشنطن.