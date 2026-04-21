عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026
21 April 2026
8 secs ago
source: tayyar.org
الأخبار: واشنططن تعرض تمديد الهدنة لإطلاق التفاوض
جعجع مستاء من الشرع... وأصوات تطالب بالتقسيم بعد الحرب
إيران تتحدى ترامب: لا تفاوض بشروطك
إسرائيل أمام كابوس العبوات
النهار: جولة ثانية في واشنطن الخميس... وتمديد الهدنة؟ إجراءات إسرائيلية توسّع الاحتلال والسيطرة النارية
اللواء: تمديد وقف النار بند أول في مفاوضات واشنطن الخميس
عون: التفاوض لتوفير الإستقرار الدائم.. وسلام يحمل هموم لبنان من بروكسيل إلى الأليزيه
البناء: مفاوضات حاسمة في إسلام آباد بين احتمالات الانفراج والانفجار وعقدة الحصار | ترامب يهدّد بالحرب ما لم يتم الاتفاق… وطهران تشترط رفع الحصار للمشاركة | جولة تفاوض لبنانية ثانية في واشنطن في ظل الاحتلال وطلب إلغاء قانون المقاطعة
المدن: لبنان في الهدنة:لقاء الخميس يقترب على وقع أعمال النسف جنوباً
الديار: جولة تفاوض جديدة... والإنقسام الداخلي يتعمّق
واشنطن تغطي انتهاك وقف النار… والمقاومة نحو التصعيد!
الجمهورية: مسعى أميركي لتمديد الهدنة
نداء الوطن: أقفلوا مدارس الموت
l'orient le jour: Nouvelle réunion libano-israélienne jeudi à Washington : la trêve prolongée ?
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: غموض بشأن جولة جديدة من المفاوضات... وإيران تهدد بـ«أوراق جديدة في ساحة المعركة»
الأنباء الكويتية: وزير الاقتصاد لـ «الأنباء»: أولوية مساعدة النازحين في العودة إلى مناطقهم
عون يعيّن كرم رئيساً للوفد: المفاوضات المقبلة منفصلة عن أي مفاوضات ولن يشارك أحد لبنان أو ينوب عنه
07 :00
استمرار إسرائيل في عمليات القصف والتدمير لقرى الحافة الأمامية (الجمهورية) تتمة
06 :54
القيادة الميدانيّة للمقاومة تراقب كلّ ما يجري وتستعدّ لجولة جديدة من القتال (البناء) تتمة
06 :42
لا عودة عن مبدأ التفاوض (اللواء) تتمة
06 :32
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026 تتمة
06 :07
تمديد تفاهم اتفاق وقف النار (النهار) تتمة
05 :55
عون يعيّن كرم رئيساً للوفد: المفاوضات المقبلة منفصلة عن أي مفاوضات (الأنباء) تتمة
تمديد تفاهم اتفاق وقف النار
عون يعيّن كرم رئيساً للوفد: المفاوضات المقبلة منفصلة عن أي مفاوضات
جعجع مُستاء من أحمد الشرع: فوّت فرصة الحرب على لبنان!
إسرائيل أمام «كابوس» العبوات
لبنان يصر على التفاوض في واشنطن
إطلاق النار في الهواء: جريمة قد تصل عقوبتها إلى 15 سنة أشغال شاقة في القانون اللبناني (المحامي عماد جعارة)
أمن الدولة: ضبط أسعار وملاحقة مخالفين وتسطير محاضر في بيروت وجبل لبنان
شو الوضع؟ بين أميركا وإيران أجواء متفائلة باتفاق... ولبنان بين التوتر الداخلي وتدمير القرى الحدودية
خاص - تنسيق أممي – لبناني لتحديد مطلقي النار.. آخر المعطيات حول حادثة الغندورية
تدابير سير ومنع مرور لمدّة أسبوع في عدّة تقاطعات شوارع مع شارع عمر بن الخطّاب
بالفيديو - الخبير العسكري بهاء حلال لـ"شو الوضع": هذه أهمية بنت جبيل وهذه الاحتمالات بين الحزب والدولة
بري يكشف عن مسعى أميركي لتمديد وقف النار...
شرق أوسط جديد بلا نتنياهو
نتنياهو: إجراءات صارمة بحقّ جندي ظهر وهو يضرب تمثالًا للمسيح في جنوب لبنان!
تفجيرات وعمليات هدم لمنازل وبنى تحتية... مستمرّة جنوبًا!
بالفيديو: سيارة مدفونة بين أنقاض جسر القاسمية
إليكم موعد استئناف الدراسة الحضورية في الجامعة اللبنانية...
الرئيس بري تابع تطورات الاوضاع العامة مع السفير الاميركي ميشال عيسى
خاص - تحييد لبنان: فرصة أم وهم سياسي؟!
لن يشارك أحد لبنان في المفاوضات أو يحل مكانه.. الرئيس عون: الرئيس الأميركي متفهم ومتجاوب!
الكرياتين يدعم صحة النساء مع التقدم في العمر
