الأخبار: واشنططن تعرض تمديد الهدنة لإطلاق التفاوض

جعجع مستاء من الشرع... وأصوات تطالب بالتقسيم بعد الحرب

إيران تتحدى ترامب: لا تفاوض بشروطك

إسرائيل أمام كابوس العبوات















النهار: جولة ثانية في واشنطن الخميس... وتمديد الهدنة؟ إجراءات إسرائيلية توسّع الاحتلال والسيطرة النارية















اللواء: تمديد وقف النار بند أول في مفاوضات واشنطن الخميس

عون: التفاوض لتوفير الإستقرار الدائم.. وسلام يحمل هموم لبنان من بروكسيل إلى الأليزيه















البناء: مفاوضات حاسمة في إسلام آباد بين احتمالات الانفراج والانفجار وعقدة الحصار | ترامب يهدّد بالحرب ما لم يتم الاتفاق… وطهران تشترط رفع الحصار للمشاركة | جولة تفاوض لبنانية ثانية في واشنطن في ظل الاحتلال وطلب إلغاء قانون المقاطعة















المدن: لبنان في الهدنة:لقاء الخميس يقترب على وقع أعمال النسف جنوباً













الديار: جولة تفاوض جديدة... والإنقسام الداخلي يتعمّق

واشنطن تغطي انتهاك وقف النار… والمقاومة نحو التصعيد!













الجمهورية: مسعى أميركي لتمديد الهدنة















نداء الوطن: أقفلوا مدارس الموت















l'orient le jour: Nouvelle réunion libano-israélienne jeudi à Washington : la trêve prolongée ?











عناوين بعض الصحف العربية







الشرق الأوسط السعودية: غموض بشأن جولة جديدة من المفاوضات... وإيران تهدد بـ«أوراق جديدة في ساحة المعركة»













الأنباء الكويتية: وزير الاقتصاد لـ «الأنباء»: أولوية مساعدة النازحين في العودة إلى مناطقهم

عون يعيّن كرم رئيساً للوفد: المفاوضات المقبلة منفصلة عن أي مفاوضات ولن يشارك أحد لبنان أو ينوب عنه





