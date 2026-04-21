الأخبار:عبّر قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن امتعاضه وخيبة أمله من امتناع النظام السوري الجديد عن لعب أيّ دور في المواجهة الدائرة ضد حزب الله أو التأثير في مسارها. وفي لقاء تنظيمي مُغلق مع كوادر في «القوات»، أشار جعجع إلى أنه «كان هناك رهان يُعوّل على أن يقدّم الرئيس السوري أحمد الشرع نفسه للمجتمع الدولي كطرف فاعل في مواجهة الحزب»، إلا أن التطورات الأخيرة، ولا سيما ما أُشيع عن عدم استجابته لضغوط أميركية للتدخّل عبر الحدود الشرقية للبنان، كشفت، بحسب توصيف جعجع عن «توجه سوري نحو النأي بالنفس عن أي انخراط مباشر أو غير مباشر في هذه المعركة».



وتوقّف جعجع عند البعد السياسي للعلاقة مع دمشق، معبّراً عن «استيائه من غياب أي تواصل مباشر» بينه وبين القيادة السورية الجديدة، رغم زيارة وفد من «القوات» برئاسة الوزير السابق ملحم الرياشي لدمشق ولقائه وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، من دون أن يفضي ذلك إلى تطوير قنوات اتصال سياسية معه. وبحسب ما نُقل، فقد زاد الاستياء بعد استبعاد «الحكيم» من سلسلة اتصالات أجراها الشرع أخيراً مع شخصيات لبنانية، بينها رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، والنائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميّل.



واعتبر جعجع أنّ هذا السلوك «يعكس أولويات القيادة السورية، حيث تتقدّم اعتبارات تثبيت الاستقرار الداخلي وإدارة التوازنات الإقليمية على أي خيارات تصعيدية». كما أبدى امتعاضه من «هذا التحوّل المرتبط بتنامي تأثير قوى إقليمية، ولا سيما تركيا وقطر، على القرار السوري، على حساب أدوار تقليدية لكل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهو ما ينعكس مباشرة على مقاربة دمشق لملفات المنطقة، وفي مقدّمها الساحة اللبنانية».



وتندرج هذه المواقف، وفق مصادر متابعة، في سياق مراجعة داخلية أوسع داخل «القوات اللبنانية» لقراءة التحوّلات الإقليمية، ومحاولة إعادة تحديد موقع الحزب ضمن شبكة العلاقات الإقليمية في ضوء المتغيّرات المتسارعة.