الأنباء الكويتية: أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه أقام خطا أصفر فاصلا في جنوب لبنان على غرار الخط الذي يفصل قواته عن المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس في غزة، لافتا إلى أنه استهدف "مسلحين مشبوهين" حاولوا الاقتراب من قواته على طول هذا الخط.



وقال الجيش ان قواته «العاملة جنوب الخط الأصفر في جنوب لبنان رصدت إرهابيين انتهكوا اتفاق وقف إطلاق النار، واقتربوا من القوات من شمال الخط الأصفر في صورة شكلت تهديدا مباشرا»، في إشارة أولى إلى هذا الخط منذ بدء تنفيذ وقف النار.