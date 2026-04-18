قاسم: إسرائيل لم تهزمنا… ومنفتحون للتعاون مع السلطة اللبنانية بصفحة جديدة
18 April 2026
23 secs ago
source: tayyar.org
صدر عن الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم البيان الآتي:
“أثبت الميدان أنه صاحب الكلمة الفصل، والسياسة الناجحة هي التي تستفيد من نتائجه كمصدر قوة لترغم العدو “الإسرائيلي” على الإذعان، لتحصيل حقوق لبنان ومواطنيه بأرضهم وسيادتهم، في إطار تكامل وطنيٍ تعاوني، يسدّ أبواب الفتنة واستغلال الأجانب لبلدنا.
لم يكن وقف إطلاق النار المؤقت ليحصل لولا جهاد المقاومين على الثغور الجنوبية الشريفة، في أداء أسطوري أذهل العالم، وفي ثبات استشهادي أمام العدو “الإسرائيلي” الأميركي مع اختلالٍ شاسعٍ في موازين القوى العسكرية.
أثبت المقاومون بأن سلاحهم الثلاثي الأبعاد: الإيمان والإرادة والقدرة، هو أقوى من كل جيوش المعتدين، وأن في لبنان من يضحي بالغالي والنفيس من أجل التحرير والعزة والاستقلال، ولا يعيق تقدمهم نحو الهدف النبيل، وجود المتخاذلين والمثبطين للعزائم والطاعنين بالظهر، لأنهم أعاروا جماجمهم لله تعالى أولًا، ومحاطون بشعب عزيز ومضحي تحمل القتل والهدم والنزوح وأكلاف الكرامة والعزة، وهو من كل الطوائف والمذاهب والمناطق، وجهته جنوب لبنان، لأن كل لبنان جنوبه، فإذا ابتسم الجنوب وتحرر، ابتسم كل لبنان وتحرر.
الشكر لله تعالى أولًا فهو الناصر وهو المعين، والشكر لأبطال المقاومة الذين كسروا تقدم العدو الإسرائيلي رغم حشده لمئة ألف جندي على الحدود، ولم يتمكن من الوصول إلى الليطاني لا في الأسبوع الأول كما خطط، ولا في 45 يومًا في معركة العصف المأكول، والشكر موصول إلى عطاءات الأهالي والناس والمحبين وتضحياتهم. والشكر ثالثًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وشعبًا، التي دعمت وساندت، وربطت وقف إطلاق النار في اتفاق باكستان لوقفه في لبنان صريحًا في الإعلان الرسمي، ثم أغلقت مضيق هرمز مقابل الإخلال الأمريكي بوقف إطلاق النار في لبنان، ثم كان الإذعان الأمريكي وإرغام العدو الإسرائيلي على وقفه، ما أدى إلى فتح مضيق هرمز. وقد تابعنا هذا المسار لحظة بلحظة. ولا يفوتنا أن نشكر رعاية باكستان وكل الذين ساعدوا ولو بالتصريح تأييدًا لوقف إطلاق النار في لبنان.
قرأنا منشورًا صادرًا عن وزارة الخارجية الأميركية عنوانه: “اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و”إسرائيل” ـ نيسان 2026″، صدر بعد سريان وقف إطلاق النار، وهو لا يعني شيئًا على المستوى العملي، ولكنه إهانة لبلدنا ووطننا لبنان، أن تملي نصّه أميركا، وتتحدث باسم الحكومة الحكومة اللبنانية، حيث ورد في مطلع البيان: “وافقت حكومة “إسرائيل” وحكومة لبنان على نص البيان التالي”، والكل يعلم بأن حكومة لبنان لم تجتمع، ولم تصدر الموافقة على هذا البيان. كفى تحميل لبنان هذه الإهانات في التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي للاستماع إلى إملاءاته، وفي الصورة المخزية في واشنطن حيث يتحلق الطغيان حول الفريسة، وإصدار المواقف نيابةً عن لبنان، وهذا منزلق لا ينتهي.
كفى، فشعب لبنان عزيز، وسيبقى كذلك بالتكافل والتضامن مع الجيش والشعب والمقاومة والسلطة السياسية التي تريد استقلال لبنان وتحريره.
إن وقف إطلاق النار يعني وقفًا كاملًا لكل الأعمال العدائية، ولأننا لا نثق بهذا العدو، فسيبقى المقاومون في الميدان وأيديهم على الزناد، وسيردون على خروقات العدوان بحسبها، لا يوجد وقف إطلاق النار من طرف المقاومة فقط، بل يجب أن يكون من الطرفين، ولن نقبل بمسار الخمسة عشر شهرًا من الصبر على العدوان “الإسرائيلي” بانتظار الدبلوماسية التي لم تحقق شيئًا.
الخطوة التالية هي تطبيق النقاط الخمس:
١ـ إيقاف دائم للعدوان في كل لبنان جوًا وبرًا وبحرًا.
٢ـ انسحاب العدو “الإسرائيلي” من الأراضي المحتلة حتى الحدود.
٣ـ الإفراج عن الأسرى.
٤ـ عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم حتى الحدود.
٥ـ إعادة الإعمار بدعم دولي عربي ومسؤولية وطنية.
حزب الله منفتح لأقصى التعاون مع السلطة في لبنان بصفحة جديدة مبنية على تحقيق سيادة وطننا لبنان، في إطار الوحدة، ومنع الفتنة، واستثمار إمكانات القوة ضمن استراتيجية الأمن الوطني. نبني وطننا لبنان معًا، ونمنع الأجانب من الوصايا وتحقيق أهداف العدو الإسرائيلي بالسياسة، ونترجم السيادة وحماية المواطنين بإجراءات وخطط واضحة.
لم تهزمنا إسرائيل ومعها طغاة الأرض، ولن تهزمنا خصوصًا بعد عطاءات الشهداء وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه) والسيد الهاشمي وكل شهداء، وعطاءات الجرحى والأسرى والشعب العظيم. وسيبقى رأس لبنان مرفوعًا بأبنائه المضحين”.
Just in
22 :32
الجيش الإسرائيلي: مقتل 14 جنديا منذ بدء الحرب في لبنان وإصابة أكثر من 650 بجروح مختلفة
22 :29
قاليباف: من المستحيل أن يتمكن الآخرون من العبور من مضيق هرمز بينما لا نستطيع نحن فعل ذلك
22 :25
قيادي ببحرية الحرس الثوري: إذا كان ترامب صادقاً بتدمير قواتنا البحرية لماذا لا يرسل سفنه لفتح مضيق هرمز
22 :21
الخارجية القطرية: ندين استهداف دورية اليونيفيل جنوب لبنان ونعدّه انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والقرار 1701
22 :15
نتنياهو: سنواصل عملياتنا في المنطقة الأمنية في لبنان
21 :59
رويترز نقلا عن إعلام إيراني رسمي: الحرس الثوري يقول إن مضيق هرمز مغلق اعتبارا من ظهر السبت وحتى رفع الحصار الأميركي المفروض على السفن الإيرانية
بالصورة - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في معارك جنوب لبنان أمس!
الجيش يواصل اتخاذ التدابير الأمنية
هيكل: الرهان اليوم على الجيش واللبنانيون يتطلعون إليه في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا
بعد عمليّة الاعتداء على اليونيفيل... بيان "للحزب"!
الجيش يتابع ملاحقة مطلقي النار في الهواء
ماكرون بعد استشهاد جندي فرنسي: نطالب السلطات اللبنانية بالقبض الفوري على المسؤولين
سأقدم شكوى بحق ميشال عون... لهذه الأسباب! (جومانة سليلاتي)
بالجرم المشهود... يروّج المخدّرات في البوشرية!
الرئيس بري يدين حادثة التعرض لدورية تابعة للوحدة الفرنسية في اليونيفيل
بالصورة - إغلاق مداخل بلدة الخيام بالكامل!
الرئيس عون خلال اتصال مع ماكرون: ندين بشدة استهداف القوة الفرنسية التي تؤدي مهامها على الأراضي اللبنانية في خدمة السلم والاستقرار
اليونيفيل: مقتل عنصر وإصابة 3 بإطلاق نار في غندورية ونطالب بتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين
الجيش اللبناني: تبادل إطلاق نار حصل بين مسلحين ودورية من اليونيفيل في بلدة الغندورية - بنت جبيل ادى الى وقوع إصابات بصفوف الدورية
أسعد أبو خليل في نقدٍ عنيف لحزب الله: كيف أتى جوزيف عون رئيساً؟!
سلام من بعبدا: الأمن أولًا.. وعودة النازحين مسؤولية الدولة
تهدئة بلا ضمانات وهدنة من دون بنية سياسية
إسرائيل تعتزم فرض "الخط الأصفر" داخل لبنان!
"لن ننسى".. تغريدة صباحية للحريري
بو جودة: انتصارات وهمية من طهران إلى بيروت!
الخوري: الدولة القوية هي الأساس
اتصال يجمع عون بالسيسي
18 April 2026
العثور على جثة مطلوب أطلق النار باتجاه دورية للجيش!
18 April 2026
-
18 April 2026
-
18 April 2026
-
18 April 2026
-
18 April 2026
-
18 April 2026
-
18 April 2026
-
18 April 2026
-
