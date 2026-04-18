ماكرون بعد استشهاد جندي فرنسي: نطالب السلطات اللبنانية بالقبض الفوري على المسؤولين
18 April 2026
1 min ago
source: tayyar.org
كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة "اكس":
"استشهد الرقيب أول فلوريان مونتوريو، من فوج المهندسين المظليين السابع عشر في مونتوبان، صباح اليوم في جنوب لبنان، خلال هجوم استهدف قوات اليونيفيل.
أُصيب ثلاثة من رفاقه بجروح وتم إجلاؤهم.
تنعى الأمة اللبنانية الشهداء وتعرب عن تضامنها مع عائلاتهم وجميع أفراد قواتنا المسلحة الملتزمين بالسلام في لبنان.
تشير جميع الدلائل إلى مسؤولية حزب الله عن هذا الهجوم. وتطالب فرنسا السلطات اللبنانية بالقبض الفوري على المسؤولين وتحمل المسؤولية إلى جانب اليونيفيل".
Just in
17 :52
وزير الخارجية الهندي يحث سفير إيران على نقل وجهة نظر الهند إلى السلطات الإيرانية واستئناف عملية تسهيل عبور السفن
17 :47
قوة إسرائيلية تغلق طريقاً بين بلدتي الماري والمجيدية في العرقوب
17 :30
بعد عمليّة الاعتداء على اليونيفيل... بيان "للحزب"! تتمة
17 :22
وسائل إعلام نقلا عن المجلس الأعلى للأمن القومي: سيطرة إيران على مضيق هرمز تشمل دفع رسوم خدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة
17 :20
الجيش يتابع ملاحقة مطلقي النار في الهواء تتمة
17 :07
الدفاع الروسية: إسقاط 46 مسيرة أوكرانية في أجواء عدد من المقاطعات الروسية خلال الساعات الثماني الماضية
