كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة "اكس":







"استشهد الرقيب أول فلوريان مونتوريو، من فوج المهندسين المظليين السابع عشر في مونتوبان، صباح اليوم في جنوب لبنان، خلال هجوم استهدف قوات اليونيفيل.







أُصيب ثلاثة من رفاقه بجروح وتم إجلاؤهم.







تنعى الأمة اللبنانية الشهداء وتعرب عن تضامنها مع عائلاتهم وجميع أفراد قواتنا المسلحة الملتزمين بالسلام في لبنان.







تشير جميع الدلائل إلى مسؤولية حزب الله عن هذا الهجوم. وتطالب فرنسا السلطات اللبنانية بالقبض الفوري على المسؤولين وتحمل المسؤولية إلى جانب اليونيفيل".