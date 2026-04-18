تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ظهر اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وبحث معه في التطورات الأخيرة، لاسيما الإعلان عن وقف إطلاق النار والتحضيرات الجارية لإطلاق المفاوضات، انطلاقاً من مبادرة الرئيس عون في هذا المجال.



وشكر رئيس الجمهورية للرئيس الفرنسي الدعم الذي يلقاه لبنان منه ومن فرنسا في المجالات كافة، وللمساعدات التي قدمتها بلاده لإنهاء معاناة الشعب اللبناني.



وخلال الاتصال، عزى الرئيس عون الرئيس ماكرون باستشهاد العسكري الفرنسي العامل في



" اليونيفيل " وجرح عدد من رفاقه فيما كانوا في مهمة في بلدة الغندورية الجنوبية، وذلك برصاص مسلحين في المنطقة.



ودان الرئيس عون بشدة استهداف القوة الفرنسية التي تؤدي مهامها على الأراضي اللبنانية في خدمة السلم والاستقرار في منطقة انتشارها في الجنوب، منوها بتضحيات الجنود الدوليين ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.



واكد رئيس الجمهورية أن لبنان الذي يرفض رفضا قاطعا التعرض ل"اليونيفيل "، مُلتزم بصون سلامة هذه القوات وتأمين الظروف الملائمة لأداء مهامها، وأنه أصدر توجيهاته إلى الأجهزة المختصة للتحقيق الفوري في هذا الحادث وتحديد المسؤوليات، مشدداً على أن لبنان لن يتهاون في ملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.