بعد تغريدة ترامب حول لبنان.. صدمة في إسرائيل!
-
18 April 2026
-
7 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
في تطور يعكس حجم التباين بين واشنطن وتل أبيب، أبدى مسؤولون إسرائيليون مفاجأتهم من تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أعلن فيها "منع" إسرائيل من تنفيذ هجمات داخل لبنان، ما فتح بابًا واسعًا لتفسيرات متباينة حول حدود وقف إطلاق النار وقواعد الاشتباك الجديدة.
وبحسب تقرير للصحافيين غيلي كوهين وروعي شارون في "كان نيوز"، فإن صياغة اتفاق وقف إطلاق النار تفرض قيودًا على استهداف مواقع لبنانية وبنى تحتية وطنية، لكنها في الوقت نفسه تتيح لإسرائيل تنفيذ عمليات "دفاع عن النفس" خلال فترة الهدنة.
ونقل التقرير عن مصدر إسرائيلي أن أحد البنود الأساسية في الاتفاق ينص على أنه "لا توجد حالة حرب" بين لبنان وإسرائيل، معتبرًا أن هذا التطور قد يشكّل فرصة لتغيير الواقع القائم على الحدود الشمالية، خصوصًا بعد سنوات من امتناع الجانب اللبناني عن أي تواصل مباشر.
في المقابل، أوضح الجيش الإسرائيلي أن وقف إطلاق النار يسري فقط شمال "الخط الأصفر"، مشيرًا إلى أن القوات البرية المنتشرة في جنوب لبنان ستواصل عملياتها ضد ما وصفه بـ"بنى تحتية لحزب الله".
كما تؤكد التقديرات الإسرائيلية أن العمليات البرية في الجنوب ستستمر، مع منح القوات صلاحية التحرك لإزالة أي تهديد مباشر داخل ما يُسمى "الشريط الأمني"، في حين لا تزال هناك حالة من الغموض بشأن السياسة العامة حتى نهر الليطاني، وإمكانية عودة السكان اللبنانيين إلى قراهم، إضافة إلى مدة بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة.
-
Just in
-
10 :22
معلومات عن إشكال بين الأهالي وعناصر من اليونيفيل في الغندورية جنوب لبنان
-
10 :02
ترامب بشأن إيران: تلقينا بعض الأخبار الجيدة ويبدو أن الأمور تسير على ما يرام
-
09 :51
لبنان والهدنة في المشروع السعودي: نفوذ إيران وخطر إسرائيل (المدن) تتمة
-
09 :49
المتحدث باسم الدفاع الإيرانية: الوضع المعلن في مضيق هرمز مؤقت وفي حال ممارسة أي ضغوط على لبنان ستعود الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً
-
09 :38
لبنان يراهن على ضغوط أميركية تقنع إسرائيل بتنازلات (الشرق الأوسط) تتمة
-
09 :35
الطيران المدني الإيراني: إعادة فتح جزء من المجال الجوي وعدد من المطارات اعتبارًا من صباح اليوم
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
لبنان والهدنة في المشروع السعودي: نفوذ إيران وخطر إسرائيل
-
-
-
18 April 2026
-
لبنان يراهن على ضغوط أميركية تقنع إسرائيل بتنازلات
-
-
-
18 April 2026
-
ترامب: يمكننا أن نجعل لبنان بلدا عظيما مرة أخرى
-
-
-
18 April 2026
-
هل يزور الرئيس عون البيت الأبيض؟
-
-
-
18 April 2026
-
بين بعبدا وحارة حريك.. هوة واسعة
-
-
-
18 April 2026
-
ماذا سيحصل بعد هدنة الـ10 أيام؟!
-
-
-
18 April 2026
-
هل تبدأ الحرب بعد وقف إطلاق النار في لبنان؟
-
-
-
18 April 2026
-
أياً كان صانعه... من يطبّق «اتفاق واشنطن» بدءاً بحصر السلاح؟
-
-
-
18 April 2026
-
إسرائيل قلقة: ترامب يضع قيوداً على حرية الحركة
-
-
-
18 April 2026
-
في عالم من الضغوط.. بعض المشروبات قد تخفض هرمون التوتر
-
-
18 April 2026