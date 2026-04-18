لفتت أوساط سياسية بارزة عبر “نداء الوطن” إلى أن الرئيس عون أعطى الأولوية في كلمته للمفاوضات على بسط سيادة الدولة التي احتلت البند الثالث في الكلمة بعد وقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي. وأشارت إلى أن الأولوية الإسرائيلية في المقابل هي نزع سلاح “حزب الله”.



وأبدت هذه الأوساط الخشية من تجدد الحرب بعدما أعطيت الدولة فرصة 10 أيام، وهي فرصة اختبارية لها بشأن نزع سلاح “حزب الله” فتعطي البرهان للولايات المتحدة بأنها قادرة على تطبيق قراراتها السيادية المتصلة بنزع السلاح وقادرة على السير قدمًا في موضوع التفاوض. وقالت: “إنها فرصة تاريخية المطلوب فيها أن تستعيد الدولة ثقتها المفقودة أمام شعبها أولًا ثم أمام المجتمع الدولي ثانيًا”.



وإذ لفتت إلى الحملة التي شنها “حزب الله” أمس ضد الحكم لا سيما عبر بيان كتلة “الوفاء للمقاومة” ووفيق صفا لجهة رفض التفاوض والتمسك بالسلاح، قالت الأوساط نفسها “إن مصلحة الحزب هي استمرار “الستاتيكو” الحالي فلا تتجدد الحرب كي يرتاح، في حين أن لا مصلحة للدولة في ذلك”. وتساءلت: “من قال إن إسرائيل ستنسحب من جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله”؟

