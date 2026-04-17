خريش تفقّد مراكز الدفاع المدني في برج البراجنة وحارة حريك والغبيري: ضرورة دعم وتعزيزجهود الفرق على الاستجابة
17 April 2026
48 mins ago
source: tayyar.org
قام المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش بجولة ميدانية في مراكز الدفاع المدني في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث استهلّها بتفقّد المركز الإقليمي في برج البراجنة، وكان في استقباله رئيس بلدية برج البراجنة السيد مصطفى حرب، ونائب الرئيس السيد حسن السبع، وأعضاء المجلس البلدي، إلى جانب رئيس وعناصر المركز. وجال في عدد من المواقع التي تعرّضت للغارات المعادية، مطّلعاً ميدانياً على حجم الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية والبنى التحتية.
كما شملت الجولة مركز حارة حريك ومركز الغبيري ٢، حيث التقى رئيس بلدية الغبيري أحمد الخنسا، واطّلع على الجهوزية العملياتية للعناصر.
كذلك زار مركز الغبيري١ ، وتفقّد المباني المهدّمة، والتقى العناصر من موظفين ومتطوعين اختياريين، مثنياً على جهودهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم رغم الظروف الصعبة.
وأكّد خريش أن "المديرية العامة للدفاع المدني تواصل أداء واجبها الإنساني والوطني في الاستجابة السريعة لنداءات الاستغاثة، ورفع الأنقاض، والبحث عن المفقودين"، مشدداً على "ضرورة دعم هذه الجهود لتعزيز قدرة الفرق على الاستجابة الفاعلة في مختلف الظروف".
22 :12
مرقص: خطاب عون جريء وحكيم تتمة
22 :08
وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيًا مع نظيره الأميركي تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان
22 :01
متحدث باسم الخارجية الإيرانية للتلفزيون الرسمي: نقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى أميركا ليس خيارا مطروحا لإيران
21 :53
عملية تفخيخ وتفجير كبيرة للمنازل في بلدتي كفركلا والخيام بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان
21 :41
وزير الخارجية الأردني: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة حيال الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا والضفة الغربية
21 :38
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لـ"CBS": إخراج اليورانيوم المخصب من إيران لن يحتاج لنشر قوات على الأرض
