قام المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش بجولة ميدانية في مراكز الدفاع المدني في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث استهلّها بتفقّد المركز الإقليمي في برج البراجنة، وكان في استقباله رئيس بلدية برج البراجنة السيد مصطفى حرب، ونائب الرئيس السيد حسن السبع، وأعضاء المجلس البلدي، إلى جانب رئيس وعناصر المركز. وجال في عدد من المواقع التي تعرّضت للغارات المعادية، مطّلعاً ميدانياً على حجم الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية والبنى التحتية.



كما شملت الجولة مركز حارة حريك ومركز الغبيري ٢، حيث التقى رئيس بلدية الغبيري أحمد الخنسا، واطّلع على الجهوزية العملياتية للعناصر.



كذلك زار مركز الغبيري١ ، وتفقّد المباني المهدّمة، والتقى العناصر من موظفين ومتطوعين اختياريين، مثنياً على جهودهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم رغم الظروف الصعبة.



وأكّد خريش أن "المديرية العامة للدفاع المدني تواصل أداء واجبها الإنساني والوطني في الاستجابة السريعة لنداءات الاستغاثة، ورفع الأنقاض، والبحث عن المفقودين"، مشدداً على "ضرورة دعم هذه الجهود لتعزيز قدرة الفرق على الاستجابة الفاعلة في مختلف الظروف".