نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ الدفع نحو محادثات سلام مباشرة بين إسرائيل ولبنان، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يحمل في طياته مخاطر تصعيد جديدة في ظل استبعاد "حزب الله"، أحد أبرز أطراف النزاع، من العملية التفاوضية.



وذكرت الصحيفة أن إعلان ترامب عن إمكانية عقد محادثات مباشرة في البيت الأبيض بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون يمثل تحولاً غير مسبوق في العلاقات بين البلدين اللذين يعيشان حالة عداء منذ نحو 78 عاماً.



ووجدت الصحيفة أنَّ هذه الخطوة، رغم رمزيتها السياسية، تكشف منذ بدايتها عن فجوة في المواقف، إذ أكد البيت الأبيض موافقة بيروت على الهدنة، بينما أشار مسؤولون لبنانيون إلى أن عون رفض إجراء اتصال مع نتنياهو، ولم يحدد موقفه من المشاركة في الاجتماع.



ولفتت إلى أن هذا المسار يستبعد طرفاً رئيسياً في النزاع وهو "حزب الله"، الذي خاض مواجهات متكررة مع إسرائيل منذ ثمانينيات القرن الماضي، مما يجعل أي اتفاق محتمل هشًا وقابلًا للانهيار.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التطورات جاءت بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 10 أيام بعد أسابيع من القتال، في خطوة تهدف إلى فتح المجال أمام مفاوضات أوسع، بما في ذلك محادثات غير مباشرة مع إيران، الداعم الرئيسي لحزب الله.



وأكدت أن تجارب سابقة تظهر صعوبة تحقيق سلام دون إشراك الحزب إذ انهار اتفاق عام 1983 بسبب معارضته، كما فشلت محاولات لاحقة في التسعينيات، إضافة إلى تعثر اتفاق 2024 الذي كان يهدف إلى نزع سلاحه دون نجاح.







وقالت الصحيفة إن استبعاد حزب الله قد يدفع الحكومة اللبنانية إلى مواجهة داخلية معه، وهو سيناريو محفوف بالمخاطر، نظرًا لكونه أقوى قوة عسكرية داخل البلاد، إلى جانب نفوذه السياسي الواسع، خصوصًا داخل الطائفة الشيعية.



ونقلت عن محللين أن لبنان قد يجد نفسه أمام خيارين صعبين: إما مواجهة مباشرة مع الحزب قد تؤدي إلى صراع داخلي، أو القبول باستمرار نفوذه، ما يعرقل أي اتفاق سلام فعلي.



وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل ترى فرصة لإضعاف حزب الله، خاصة في ظل تراجع نفوذ إيران نسبيًا في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.



وأبدى نتنياهو تفاؤله بإمكانية تحقيق "اتفاق تاريخي"، مع طرح أفكار تشمل تعاونًا اقتصاديًا وسياحيًا بين البلدين.



لكن التقرير لفت إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشكك في قدرة الجيش اللبناني على نزع سلاح الحزب، مشيرة إلى استمرار إطلاق الصواريخ من مناطق يفترض أنها منزوعة السلاح جنوب نهر الليطاني.



كما أوردت الصحيفة أن وقف إطلاق النار قوبل بانتقادات داخل إسرائيل، حيث يرى بعض المسؤولين أنه أوقف زخم العمليات العسكرية ضد حزب الله، في وقت كان فيه الدعم الشعبي يميل إلى مواصلة القتال.



وأكدت أن أي اتفاق لا يأخذ في الحسبان دور حزب الله وتأثير إيران سيظل عرضة للانهيار، بل قد يؤدي إلى تصعيد جديد، سواء على الحدود مع إسرائيل أو داخل لبنان نفسه، ما يجعل مسار السلام أكثر تعقيدًا مما يبدو.

