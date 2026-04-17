ماذا ينتظر لبنان بعد "وقف النار"؟ صحيفة أميركية تكشف ..
-
17 April 2026
-
18 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ الدفع نحو محادثات سلام مباشرة بين إسرائيل ولبنان، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يحمل في طياته مخاطر تصعيد جديدة في ظل استبعاد "حزب الله"، أحد أبرز أطراف النزاع، من العملية التفاوضية.
وذكرت الصحيفة أن إعلان ترامب عن إمكانية عقد محادثات مباشرة في البيت الأبيض بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون يمثل تحولاً غير مسبوق في العلاقات بين البلدين اللذين يعيشان حالة عداء منذ نحو 78 عاماً.
ووجدت الصحيفة أنَّ هذه الخطوة، رغم رمزيتها السياسية، تكشف منذ بدايتها عن فجوة في المواقف، إذ أكد البيت الأبيض موافقة بيروت على الهدنة، بينما أشار مسؤولون لبنانيون إلى أن عون رفض إجراء اتصال مع نتنياهو، ولم يحدد موقفه من المشاركة في الاجتماع.
ولفتت إلى أن هذا المسار يستبعد طرفاً رئيسياً في النزاع وهو "حزب الله"، الذي خاض مواجهات متكررة مع إسرائيل منذ ثمانينيات القرن الماضي، مما يجعل أي اتفاق محتمل هشًا وقابلًا للانهيار.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التطورات جاءت بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 10 أيام بعد أسابيع من القتال، في خطوة تهدف إلى فتح المجال أمام مفاوضات أوسع، بما في ذلك محادثات غير مباشرة مع إيران، الداعم الرئيسي لحزب الله.
وأكدت أن تجارب سابقة تظهر صعوبة تحقيق سلام دون إشراك الحزب إذ انهار اتفاق عام 1983 بسبب معارضته، كما فشلت محاولات لاحقة في التسعينيات، إضافة إلى تعثر اتفاق 2024 الذي كان يهدف إلى نزع سلاحه دون نجاح.
وقالت الصحيفة إن استبعاد حزب الله قد يدفع الحكومة اللبنانية إلى مواجهة داخلية معه، وهو سيناريو محفوف بالمخاطر، نظرًا لكونه أقوى قوة عسكرية داخل البلاد، إلى جانب نفوذه السياسي الواسع، خصوصًا داخل الطائفة الشيعية.
ونقلت عن محللين أن لبنان قد يجد نفسه أمام خيارين صعبين: إما مواجهة مباشرة مع الحزب قد تؤدي إلى صراع داخلي، أو القبول باستمرار نفوذه، ما يعرقل أي اتفاق سلام فعلي.
وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل ترى فرصة لإضعاف حزب الله، خاصة في ظل تراجع نفوذ إيران نسبيًا في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وأبدى نتنياهو تفاؤله بإمكانية تحقيق "اتفاق تاريخي"، مع طرح أفكار تشمل تعاونًا اقتصاديًا وسياحيًا بين البلدين.
لكن التقرير لفت إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشكك في قدرة الجيش اللبناني على نزع سلاح الحزب، مشيرة إلى استمرار إطلاق الصواريخ من مناطق يفترض أنها منزوعة السلاح جنوب نهر الليطاني.
كما أوردت الصحيفة أن وقف إطلاق النار قوبل بانتقادات داخل إسرائيل، حيث يرى بعض المسؤولين أنه أوقف زخم العمليات العسكرية ضد حزب الله، في وقت كان فيه الدعم الشعبي يميل إلى مواصلة القتال.
وأكدت أن أي اتفاق لا يأخذ في الحسبان دور حزب الله وتأثير إيران سيظل عرضة للانهيار، بل قد يؤدي إلى تصعيد جديد، سواء على الحدود مع إسرائيل أو داخل لبنان نفسه، ما يجعل مسار السلام أكثر تعقيدًا مما يبدو.
-
Just in
-
20 :49
بري مرتاح بـ .. حَذَر! (Al-Jadeed) تتمة
-
20 :46
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: منشور ترمب عن منع تنفيذ هجمات في لبنان فاجأ مسؤولين كبارا في إسرائيل
-
20 :45
أطعمة يجب عدم تناولها بعد انتهاء صلاحيتها… وخبراء يحذّرون تتمة
-
20 :37
قائد القيادة المركزية الأمريكية:
- ٨ مروحيات من طراز أباتشي تساهم في المراقبة وتوفير الردع بمنطقة مضيق هرمز
- القوات الأمريكية تواصل فرض حصار بحري كامل على إيران
-
20 :36
مسؤول إيراني كبير لرويترز:
- من شأن الاتفاق المبدئي خلق مجال لإجراء محادثات حول رفع العقوبات والتعويضات عن أضرار الحرب
- من الممكن التوصل إلى اتفاق مبدئي في الأيام المقبلة مع إمكانية تمديد وقف إطلاق النار
- إيران مستعدة لطمأنة العالم بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي إذا لبيت مطالبها
- لا تزال هناك اختلافات جوهرية بين إيران وأميركا بما في ذلك القضايا النووية مما يستدعي إجراء محادثات جادة
- إبقاء مضيق هرمز مفتوحا سيبقى مشروطا بالالتزام ببنود وقف إطلاق النار بين إيران وأميركا
-
20 :36
الرئيس عون في كلمة شاملة: مستعد للذهاب أينما كان لإنقاذ لبنان... وحده مشروع الدولة هو الأقوى تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
تشييع الرقيب الشهيد بلال خالد بعد تعرُّض دورية للجيش لإطلاق نار في باب التبانة – طرابلس
-
السيد : " ماذ بعد؟! "
-
Bassil a CNN: La paz no se logra con los crímenes de guerra israelíes y Hezbollah debe formar parte del consenso libanés
-
Bassil à CNN : la paix ne se fera pas au prix des crimes de guerre israéliens et le Hezbollah doit faire partie du consensus libanais
-
Bassil to CNN: Peace Cannot Be Achieved Through Israeli War Crimes, and Hezbollah Must Become Part of the Lebanese National Consensus
-
ترامب: "قصف لبنان محظور" !
-
العميد مسلم: ننبه من لمس أي شيء مشبوه ونطلب إبلاغنا فورًا وعدم الاقتراب من المنازل المتصدعة
-
"المستثمر الوحيد هو الدولة"… السيّد: الصمود يجب أن يُترجم مكاسب سيادية
-
خرق للهدنة.. ماذا جرى؟
-
وزارة الأشغال بدأت التنفيذ الميداني فجراً لإعادة وصل لبنان وأطلقت خطة شاملة للطرق والجسور(بالصور)
-
نقابة الصيادلة هنأت بوقف اطلاق النار وحيت أرواح الشهداء من المسعفين والعاملين في القطاع الصحي
-
كتلة "الوفاء للمقاومة" : أدخلت السلطة اللبنانية وطننا العزيز لبنان في مرحلة جديدة شديدة الخطورة!
-
حزب الله يؤكّد الالتزام بوقف اطلاق النار ...ولكن بشرط
-
الحصيلة غير النهائية للعدوان : 2294 شهيدا و7544 جريحا
-
بالفيديو: قبل وقف إطلاق النار بدقائق.. إستشهاد ممثل لبناني وابنته!
-
وزيرة الخارجية البريطانية: القرار 1701 هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن
-
المفتي قبلان: أي حكومة تصرّ على العمل ضد المقاومة يجب إسقاطها
-
عقل: همنا الوحيد بناء الدولة
-
كاتس: سلاح "الحزب" سيُنزَع... بالوسائل السياسية أو بالعمليات العسكرية!
-
التيار الوطني الحر تعليقاً على وقف النار: رفض الإحتلال وبسط سيادة الدولة يستوجب تسليم سلاح "الحزب" للجيش
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
17 April 2026
-
-
-
17 April 2026
-
-
-
-
17 April 2026
-
-
-
17 April 2026
-
-
-
-
17 April 2026
-
EXCLUSIVE
-
-
-
17 April 2026
-
-
-
-
17 April 2026
-
-
-
-
17 April 2026
-
-
-
-
17 April 2026
-
-
-
-
17 April 2026