السيد : " ماذ بعد؟! "
-
17 April 2026
-
34 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :" تعددت المواقف في لبنان بالتزامن مع وقف النار أمس: البعض قال إنتصرنا، والبعض الآخر قال إنهزمنا، وكلاهما يُبالِغ، والأصحّ أن نقول صمَدْنا… وللتفصيل: هي كانت ولا تزال حرباً بين جيش يُعتبر من اقوى جيوش العالم تسليحاً وقدرةً وتطوّراً، وبين مقاومة لا تشبه غيرها كثيراً، وفي هكذا حرب، وبصرف النظر عن حجم الخسائر المتبادلة، يكون هدف جيش العدو هو الإنتصار، ويكون هدف المقاومة هو الصمود، وبالتالي، ومع وقف النار أمس، والذي هو أكثر جدّية من إتفاق ٢٧ ت٢، ٢٠٢٤ الذي لم تلتزم به إسرائيل مطلقاً، بات واضحاً أنّ إسرائيل لم تنتصر كما تريد، وهو ما سبّب غضب الشعب هناك، وأنّ المقاومة في لبنان صمدت ولم تستسلم، فكان ابتهاج مناصريها، رغم الطريقة الخاطئة للبعض في التعبير عن هذا الإبتهاج…
ماذ بعد؟! المقاومة في لبنان، مهما صمدت ومهما نجحت في الدفاع امام إسرائيل، فلا هي ولا بيئتها تستطيع إستثمار هذا النجاح، لأنه ليس لديها مشروع سياسي خاص ولا طموحات سلطوية لحكم البلد، بل المقاومة نتجت أصلاً عن وضع تراكمي من اهمال الدولة في الدفاع عن الجنوب إلى تكرار الإعتداءات والإحتلالات الاسرائيلية هناك، وحيث صادف تاريخياً أن معظم سكانه من الشيعة، ولو كان معظمهم من غير الشيعة لكانوا هم المقاومة… اذن طالما المقاومة ليست هي المستثمرة لذاك الصمود في لبنان ولا يجوز أن تكون، فمن يتوجب عليه وطنياً وسياسياً وسيادياً أن يستثمره ليترجمه إلى مكاسب للبلد، وعلى رأسها الإنسحاب الإسرائيلي الكامل حتى الحدود الدولية؟! الجواب الوحيد وبكلمة واحدة، هو أنّ الدولة اللبنانية هي طبيعياً وعملياً، ويجب ان تكون، المستثمر الوحيد لهذا الصمود في أي مفاوضات قادمة شرط ان تكون بالمستوى الذي يليق بالتضحيات التي أدت إلى هذا الصمود… ولا أخفي هنا انني منذ تعيين الرئيس عون بالإنتخاب وتعيين الرئيس سلام بعده، فقد كنتُ معارضاً ومنتقداً إلى الحد الأقصى لمسلسل الضعف والتنازلات المجانية الذي أظهرته حكومتنا، منذ محاولتها توريط الجيش بالصدام مع المقاومة وصولاً إلى قرار ٢ آذار بنزع الشرعية عنها، بما بدأ وكأنّ المقاومة تواجه إسرائيل من الأمام بينما الدولة تطعنها من الخلف…
اليوم، ومع وقف النار الذي أسهمت به إيران والسعودية وباكستان، ومع الصمود الواضح للمقاومة، بالإضافة للتطورات الإقليمية حولنا، إنفتحت فرصة إستثنائية للدولة والحكومة اللبنانية لتكون لديها خطة تفاوضية واضحة ومتكاملة، بعدما أصبح لديها أوراق قوة جديدة داخلية وخارجية لتكون بموقعٍ أقوى في أي مفاوضات مع إسرائيل وغيرها، وللخروج من مسلسل التنازلات السابقة التي أوشكت أن تضع البلد في زاوية الإستسلام والفتنة…
المطلوب من الدولة أن تتصرف كدولة، أي أن تستثمر تلك التضحيات لمصلحة لبنان لا أن تهدرها خوفاً من هذا الخارج او تورُّطاً مع ذاك، كما بدر منها حتى الأمس القريب، وحينها، سيكون كل اللبنانيين معها إلى آخر الحدود…"
-
Just in
-
20 :49
بري مرتاح بـ .. حَذَر! (Al-Jadeed) تتمة
-
20 :46
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: منشور ترمب عن منع تنفيذ هجمات في لبنان فاجأ مسؤولين كبارا في إسرائيل
-
20 :45
أطعمة يجب عدم تناولها بعد انتهاء صلاحيتها… وخبراء يحذّرون تتمة
-
20 :37
قائد القيادة المركزية الأمريكية:
- ٨ مروحيات من طراز أباتشي تساهم في المراقبة وتوفير الردع بمنطقة مضيق هرمز
- القوات الأمريكية تواصل فرض حصار بحري كامل على إيران
-
20 :36
مسؤول إيراني كبير لرويترز:
- من شأن الاتفاق المبدئي خلق مجال لإجراء محادثات حول رفع العقوبات والتعويضات عن أضرار الحرب
- من الممكن التوصل إلى اتفاق مبدئي في الأيام المقبلة مع إمكانية تمديد وقف إطلاق النار
- إيران مستعدة لطمأنة العالم بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي إذا لبيت مطالبها
- لا تزال هناك اختلافات جوهرية بين إيران وأميركا بما في ذلك القضايا النووية مما يستدعي إجراء محادثات جادة
- إبقاء مضيق هرمز مفتوحا سيبقى مشروطا بالالتزام ببنود وقف إطلاق النار بين إيران وأميركا
-
20 :36
الرئيس عون في كلمة شاملة: مستعد للذهاب أينما كان لإنقاذ لبنان... وحده مشروع الدولة هو الأقوى تتمة
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXCLUSIVE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
