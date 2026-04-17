Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a déclaré lors d'une interview accordée à CNN que " le gouvernement libanais doit adopter une position juste et équilibrée entre la réalité imposée sur le terrain et son désir de parvenir à la paix.

Il a précisé : "Cela doit tenir compte de la volonté du gouvernement israélien de parvenir à une solution juste, car une solution juste exige, d'une part, qu'Israël jouisse de sa sécurité et de ses droits, et, d'autre part, que le Liban retrouve tous ses droits, que le territoire soit libéré des forces d'occupation israéliennes, que les agressions israéliennes cessent et que les déplacés puissent retourner dans leurs villages." Il a ajouté : " La manifestation de bonne volonté de la part d’Israël passe par un retrait complet des territoires libanais, conformément aux dispositions de l’accord de cessez-le-feu de 2024. Il a déclaré que " cela est nécessaire, après quoi nous discuterons de la manière de poser les bases d’une paix juste et durable".

Concernant la question des armes du Hezbollah, Bassil a estimé que " les armes du Hezbollah sont liées à deux aspects ". Il a précisé : " que le hezbollah n’est pas seulement une milice armée, mais aussi une communauté et un environnement social qui a acquis sa force et ses capacités grâce à la légitimité que l’État lui a conférée pendant une longue période. Le désarmement d’un tel groupe n’est pas une chose qui peut se faire " d’un simple clic ", surtout lorsqu’il est entouré de son environnement et de sa communauté ". Il a souligné que " nous voulons rétablir le monopole de l’État sur les armes, mais nous ne voulons pas être entraînés dans une guerre civile, et c’est là toute la différence ".

Bassil a estimé que « si Israël parle sérieusement d’une paix véritable avec le Liban, il ne doit pas y avoir au Liban un État faible et fragmenté, mais un État fort capable de construire une paix véritable, non seulement entre le Liban et Israël, mais aussi entre les peuples des deux pays".

Il a déclaré : " Cela ne peut se réaliser ni par les crimes de guerre commis quotidiennement par Israël, ni par une coopération entre Israël et le Liban contre une composante de la société libanaise. "

Bassil a affirmé qu’ « il nous faut pousser le Hezbollah à s’engager dans une voie politique, où tous les aspects militaires, sécuritaires, financiers et économiques soient mis sur la table.» Il a ajouté : « Nous devons également faire pression sur le Hezbollah de manière à ce qu’il fasse partie de l’État libanais et de son processus décisionnel, non pas pour qu’il domine le Liban ou en contrôle les décisions, mais pour qu’il fasse partie des institutions de l’État ».

En réponse à une question sur ce qui pousserait le Hezbollah à rendre ses armes, Bassil a affirmé que " pour l’instant, cela ne leur vient pas à l’esprit ". Il a poursuivi : " Mais nous devons nous employer à y parvenir et nous devons leur faire comprendre qu’ils n’ont d’autre choix que de faire partie du consensus libanais sur la construction d’un État fort, et cela passe par le fait de les convaincre que le Liban sera protégé sans leurs armes, grâce à des garanties internationales et aux résolutions de l’ONU, ainsi que par des accords de défense avec des puissances internationales telles que les États-Unis et par un consensus interne sur une stratégie de sécurité qui défend le Liban. Plus important encore, il sera protégé par sa neutralité, c'est-à-dire en ne s'impliquant dans aucun conflit extérieur dans la région, qu'il soit israélien ou iranien ".

Bassil a ajouté : " Il faut convaincre tous les Libanais que nous ne devons pas être rattachés à des puissances étrangères, car nous sommes un État indépendant capable de vivre dans la neutralité et de promouvoir la paix, la prospérité et la stabilité au lieu de semer la guerre et les conflits ".

En réponse à une question sur les sanctions américaines à son encontre, il a déclaré : "Elles sont politiques et la raison en est que j’ai pris une position visant à préserver l’unité nationale au Liban ".

Il a ajouté : " Nous avons payé un prix très élevé pour éviter une guerre civile au Liban et nous ne voulons plus jamais assister à un conflit entre les régions libanaises ou entre les composantes de la société libanaise. Nous voulons simplement préserver notre pays et notre société sur l’ensemble du territoire libanais, soit 10 452 kilomètres carrés. Nous devons faire tout notre possible pour être un État libre, indépendant de toute puissance étrangère, et non soumis au contrôle d’une quelconque force interne telle que le Hezbollah, et pour ne pas être contraints de suivre des agendas étrangers susceptibles de menacer notre unité et notre sécurité ".