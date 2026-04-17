أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن "إسرائيل لن تقصف لبنان بعد الآن".



وقال في تصريح: "الولايات المتحدة تحظر على إسرائيل قصف لبنان... ويكفي تعني يكفي"، مضيفاً: "قصف لبنان محظور".



وأوضح أن "الولايات المتحدة ستعمل بشكل منفصل مع لبنان، وستتعامل مع وضع حزب الله بالطريقة المناسبة".



إلى ذلك، اعتبر ترامب أن "فتح مضيق هرمز غير مرتبط بلبنان بأي حال من الأحوال".







في السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنَّه "بناء على طلب صديقي ترامب وافقنا على وقف إطلاق نار موقت في لبنان".





وأضاف: "غيرنا مع ترامب وجه الشرق الأوسط وحققنا إنجازات عظيمة وسنعطي فرصة لحل سياسي وعسكري مع حكومة لبنان".

وتابع نتنياهو: "أزلنا تهديدين هما تسلل آلاف المسلحين وإطلاق الصواريخ لتدمير مدننا".





ودخل اتفاق وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بين "حزب الله" وإسرائيل في لبنان حيّز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس الجمعة (21:00 توقيت غرينتش) بعد ساعات من إعلانه على لسان ترامب الذي قال إنَّه مقدمة لـ"سلام شامل" بين لبنان وإسرائيل، وإن الرئيس اللبناني جوزف عون ونتنياهو سيلتقيان خلال أيام في البيت الأبيض.

