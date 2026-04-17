وزارة الأشغال بدأت التنفيذ الميداني فجراً لإعادة وصل لبنان وأطلقت خطة شاملة للطرق والجسور(بالصور)
17 April 2026
24 mins ago
أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، أنها "باشرت اعتبارا من الثالثة فجرا، ومع بدء سريان وقف الأعمال العدائية والسماح بالتدخل الميداني من قبل الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل"، تنفيذ عمليات طارئة واسعة لإعادة فتح الطرق واستعادة ربط المحاور الحيوية، في سباق مع الوقت لتأمين سلامة المواطنين واستئناف الحركة الاقتصادية"، وقالت: "منذ اللحظات الأولى، انتشرت فرق الوزارة الفنية والآليات الثقيلة على امتداد المناطق المتضررة، بالتنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية والسلطات المحلية، لإزالة العوائق والردميات، ومعالجة النقاط الأكثر خطورة، وإعادة تشغيل الممرات الأساسية التي تربط القرى والبلدات ببعضها وبمراكز الخدمات الحيوية.
أولا – المدخل الشمالي لمدينة صور:
1. جسر القاسمية الدولي:
أُعيد فتح الجسر بالكامل بالتعاون مع الجيش اللبناني، بعدما أظهرت المعاينات الميدانية أن الأضرار تركزت في المنطقة الواقعة بعده مباشرة. وشملت الأعمال ردم موقع الاستهداف، ومعالجة الحفر والتشققات، وتأمين شروط السلامة العامة، ما أتاح استئناف حركة المرور بشكل آمن ومنظم على هذا المحور الحيوي الذي يشكّل نقطة وصل أساسية بين الجنوب وباقي المناطق.
2. برج رحّال:
تمّ فتح مسرب إضافي يربط بين أوتوستراد برج رحّال والطريق البحرية المؤدية إلى مدينة صور، بهدف تعزيز انسيابية السير في اتجاه المدينة ومحيطها.
ثانياً – فتح الطرقات وإزالة الردميات في عدد من القرى والمناطق الجنوبية:
باشرت الفرق المختصة تنفيذ أعمال ميدانية متزامنة شملت نطاقاً واسعاً من البلدات، حيث جرى:
• مدينة النبطية: إعادة فتح الطرقات الداخلية وتأمين حركة التنقل داخل الأحياء.
• كفرتبنيت: فتح الطريق العام وإزالة الردميات التي كانت تعيق المرور.
• تولين والصوانة: معالجة الطرق الرئيسية والداخلية وإعادة ربطها.
• معروب – أرزون – شحور – صريفا: فتح الطرقات الأساسية وتأمين التواصل بين القرى.
• الزرارية – البرج الشمالي – صور: إزالة العوائق وتأمين المرور على الطرق الرئيسية.
• محيط مستشفى تبنين الحكومي: إزالة الردميات وفتح الطرق المؤدية إلى المستشفى لضمان وصول الحالات الطارئة والخدمات الطبية دون عوائق.
• داخل الحوش – مدينة صور: إعادة فتح الطرقات الداخلية وتأمين حركة السكان.
وتندرج هذه التدخلات ضمن أولويات إنسانية وخدماتية، تركّز على إعادة وصل المناطق الأكثر تضرراً وتأمين الوصول إلى المستشفيات والمرافق الأساسية.
بالتوازي مع الأعمال الطارئة، تعمل الوزارة على إعداد خطة متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية الطرقية سترفع إلى مجلس الوزراء، وترتكز على ثلاثة محاور مترابطة:
• التدخل الفوري: إزالة العوائق وإعادة تشغيل المحاور الحيوية في أسرع وقت ممكن.
• الحلول الموقتة: تأمين مسارات بديلة وتأهيل المقاطع المتضررة بما يضمن انتظام التنقل وتخفيف المخاطر.
• إعادة الإعمار: إعادة إنشاء الجسور المتضررة وفق معايير هندسية حديثة تراعي السلامة والاستدامة فور توافر الظروف الملائمة".
وأكدت الوزارة أن "هذه الخطة توازن بين سرعة التنفيذ والالتزام الكامل بالأصول القانونية، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية"، مشددة على أن "الأعمال مستمرة على مدار الساعة، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية لمواكبة أي تطورات وتسريع وتيرة المعالجة".
كما دعت المواطنين إلى "توخي أقصى درجات الحذر على الطرق التي لا تزال قيد المعالجة، والتزام إرشادات السلامة العامة إلى حين استكمال الأعمال".
وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة أن "إعادة وصل الطرق وتأهيلها تمثل أولوية وطنية ملحة في هذه المرحلة"، مجددة "التزامها تسخير كل الإمكانات المتاحة لضمان استمرارية حركة المواطنين والخدمات في مختلف المناطق اللبنانية".
19 :17
رويترز عن مصادر أمنية عراقية: مقتل 3 من المعارضة الكردية الإيرانية في قصف بمسيرة على معسكر قرب أربيل
19 :13
السيد : " ماذ بعد؟! " تتمة
19 :11
وفيق صفا: حزب الله لن يسلم سلاحه مطلقاً ولن نقبل بالعودة إلى اتفاق يشبه اتفاق العام 2024
19 :09
ترامب لوكالة "بلومبرغ": برنامج إيران النووي سيتوقف بالكامل لأجل غير مسمى ولن تحصل على أموالها المجمدة لدى الولايات المتحدة
19 :08
طوارىء الصحة: شهيد و3 جرحى جراء غارة استهدفت دراجة وسيارة على طريق عام كونين - بيت ياحون
19 :07
سلام: قرار الحكومة المتعلّق بالتشدّد في بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها لا رجوع عنه، وسوف نتشدّد بتطبيقه
ترامب: "قصف لبنان محظور" !
-
العميد مسلم: ننبه من لمس أي شيء مشبوه ونطلب إبلاغنا فورًا وعدم الاقتراب من المنازل المتصدعة
-
"المستثمر الوحيد هو الدولة"… السيّد: الصمود يجب أن يُترجم مكاسب سيادية
-
خرق للهدنة.. ماذا جرى؟
-
نقابة الصيادلة هنأت بوقف اطلاق النار وحيت أرواح الشهداء من المسعفين والعاملين في القطاع الصحي
-
كتلة "الوفاء للمقاومة" : أدخلت السلطة اللبنانية وطننا العزيز لبنان في مرحلة جديدة شديدة الخطورة!
-
حزب الله يؤكّد الالتزام بوقف اطلاق النار ...ولكن بشرط
-
الحصيلة غير النهائية للعدوان : 2294 شهيدا و7544 جريحا
-
بالفيديو: قبل وقف إطلاق النار بدقائق.. إستشهاد ممثل لبناني وابنته!
-
وزيرة الخارجية البريطانية: القرار 1701 هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن
-
المفتي قبلان: أي حكومة تصرّ على العمل ضد المقاومة يجب إسقاطها
-
عقل: همنا الوحيد بناء الدولة
-
كاتس: سلاح "الحزب" سيُنزَع... بالوسائل السياسية أو بالعمليات العسكرية!
-
التيار الوطني الحر تعليقاً على وقف النار: رفض الإحتلال وبسط سيادة الدولة يستوجب تسليم سلاح "الحزب" للجيش
-
بري: الوحدة الوطنية والسلم الأهلي خط أحمر لن أسمح تحت أي ظرف من الظروف تجاوزه
-
سامي كليب: هذا البند لوحده كفيل بتفجير اتفاق وقف النار!
-
وهاب يدعو لاستقالة حكومة سلام!
-
الجيش نعى الرقيب الشهيد بلال خالد
-
بالصّور: أضرار في مركز تبنين للصليب الأحمر بسبب غارة أمس
-
أمطارٌ موحلة ورياح ناشطة... إليكم طقس الـweekend!
السيد : " ماذ بعد؟! "
17 April 2026
Bassil a CNN: La paz no se logra con los crímenes de guerra israelíes y Hezbollah debe formar parte del consenso libanés
17 April 2026
Bassil à CNN : la paix ne se fera pas au prix des crimes de guerre israéliens et le Hezbollah doit faire partie du consensus libanais
17 April 2026
Bassil to CNN: Peace Cannot Be Achieved Through Israeli War Crimes, and Hezbollah Must Become Part of the Lebanese National Consensus
17 April 2026
ترامب: "قصف لبنان محظور" !
17 April 2026
العميد مسلم: ننبه من لمس أي شيء مشبوه ونطلب إبلاغنا فورًا وعدم الاقتراب من المنازل المتصدعة
17 April 2026
"المستثمر الوحيد هو الدولة"… السيّد: الصمود يجب أن يُترجم مكاسب سيادية
17 April 2026
خرق للهدنة.. ماذا جرى؟
17 April 2026
نقابة الصيادلة هنأت بوقف اطلاق النار وحيت أرواح الشهداء من المسعفين والعاملين في القطاع الصحي
17 April 2026
كتلة "الوفاء للمقاومة" : أدخلت السلطة اللبنانية وطننا العزيز لبنان في مرحلة جديدة شديدة الخطورة!
17 April 2026