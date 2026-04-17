وزيرة الخارجية البريطانية: القرار 1701 هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن
-
17 April 2026
-
45 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
رحبت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بإعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في لبنان ، معتبرة أنه "طوال الأسابيع الستة الماضية، انجرّ الشعب اللبناني إلى حرب لم تكن بإرادته. فالحرب بين حزب الله وإسرائيل تسببت في عواقب إنسانية كارثية، وأفضت إلى نزوح أكثر من مليون شخص عن ديارهم، ودمار فظيع، ومقتل عدد كبير من المدنيين، بمن فيهم أطفال. ووقف إطلاق النار هذا يمنح أملا تشتد الحاجة إليه للمدنيين في كلا البلدين، لكي يتمكن الناس من العودة إلى ديارهم، وليتمكن من عانوا أشد معاناة في هذه الحرب من البدء في إعادة بناء حياتهم".
وشددت في بيان، على" ضرورة أن تكون هذه هي لحظة فسح المجال لسلام دائم، ونحن نحث الطرفين على انتهاز هذه الفرصة. ويجب على كل من إسرائيل وحزب الله احترام وقف إطلاق النار".
اضافت كوبر:"التوصل إلى تسوية سياسية للمدى الطويل، تنسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 1701، هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار للشعبين اللبناني والإسرائيلي. ويجب على حزب الله وقف الاعتداءات المتهورة على إسرائيل، وأن ينزع أسلحته بالكامل. كما يجب على إسرائيل وقف عملياتها واحترام سيادة لبنان".
ولفتت الى ان "بريطانيا لعبت دورا قياديا في معالجة الوضع الإنساني في لبنان، حيث أعلنت تقديم 30 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية في السنة الحالية لتوفير إمدادات طبية أساسية، ولوازم المأوى، والماء النظيف".
وأكدت كوبر "الاستمرار في دورنا بالكامل لمساعدة المحتاجين، وللمساعدة في ضمان أن يتحول وقف إطلاق النار هذا إلى سلام مستدام".
-
Just in
-
16 :05
القيادة المركزية الأميركية: 19 سفينة امتثلت لحصار موانئ إيران منذ بدئه ولم تعبر أيّ سفينة
-
16 :01
"رويترز": تراجع "خام برنت" و"الخام الأميركي" بأكثر من 8% بعد إعلان عراقجي بشأن عبور السفن عبر مضيق هرمز
-
15 :53
"أكسيوس":
- أميركا تدرس إطلاق 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم
- من المتوقع أن تُعقد المحادثات الأميركية الإيرانية في إسلام آباد يوم الأحد
- الخطة التي تتفاوض واشنطن وطهران بشأنها تتناول مضيق هرمز لكن لا تزال هناك خلافات كبيرة بشأنه
-
15 :52
"رويترز" نقلاً عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: تماشيًا مع وقف إطلاق النار في لبنان نعلن أنّ مضيق هرمز مفتوح بالكامل أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار
-
15 :37
الاتحاد الدولي للنقل الجوي: أوروبا قد تلغي رحلات في نهاية أيار بسبب أزمة الوقود
-
15 :36
وزير الخارجيّة التركية: السياسات الإسرائيلية التوسعية في لبنان وسوريا تحولت إلى تهديد مباشر للأمن الدولي ونأمل تطبيق وقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل وتحويله إلى اتفاق دائم
-
-
Other stories
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXCLUSIVE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
