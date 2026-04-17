رحبت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بإعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في لبنان ، معتبرة أنه "طوال الأسابيع الستة الماضية، انجرّ الشعب اللبناني إلى حرب لم تكن بإرادته. فالحرب بين حزب الله وإسرائيل تسببت في عواقب إنسانية كارثية، وأفضت إلى نزوح أكثر من مليون شخص عن ديارهم، ودمار فظيع، ومقتل عدد كبير من المدنيين، بمن فيهم أطفال. ووقف إطلاق النار هذا يمنح أملا تشتد الحاجة إليه للمدنيين في كلا البلدين، لكي يتمكن الناس من العودة إلى ديارهم، وليتمكن من عانوا أشد معاناة في هذه الحرب من البدء في إعادة بناء حياتهم".

وشددت في بيان، على" ضرورة أن تكون هذه هي لحظة فسح المجال لسلام دائم، ونحن نحث الطرفين على انتهاز هذه الفرصة. ويجب على كل من إسرائيل وحزب الله احترام وقف إطلاق النار".

اضافت كوبر:"التوصل إلى تسوية سياسية للمدى الطويل، تنسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 1701، هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار للشعبين اللبناني والإسرائيلي. ويجب على حزب الله وقف الاعتداءات المتهورة على إسرائيل، وأن ينزع أسلحته بالكامل. كما يجب على إسرائيل وقف عملياتها واحترام سيادة لبنان".

ولفتت الى ان "بريطانيا لعبت دورا قياديا في معالجة الوضع الإنساني في لبنان، حيث أعلنت تقديم 30 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية في السنة الحالية لتوفير إمدادات طبية أساسية، ولوازم المأوى، والماء النظيف".

وأكدت كوبر "الاستمرار في دورنا بالكامل لمساعدة المحتاجين، وللمساعدة في ضمان أن يتحول وقف إطلاق النار هذا إلى سلام مستدام".