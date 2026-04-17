بري: الوحدة الوطنية والسلم الأهلي خط أحمر لن أسمح تحت أي ظرف من الظروف تجاوزه
17 April 2026
5 secs ago
source: tayyar.org
جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله وفدا من تجمع كلنا بيروت برئاسة الوزير السابق محمد الشقير التأكيد على أن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي خط أحمر لن يسمح تحت أي ظرف من الظروف تجاوزه على الإطلاق ، وأن أي مس بهاتين الركيزتين من أي جهة كان هو مساس لوجود لبنان وهدية مجانية للعدو الإسرائيلي ومشاريعه التي لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا من خلال الفتنة .
واضاف الرئيس بري: “الفتنة نائمة ولعن الله من يوقظها، فكيف إذا ما كان الأمر بين أبناء البلد الواحد والوطن الواحد والهوية الواحدة ونعم بين أبناء الدين الواحد ، وفي هذا الظرف أعود وأعلن أنني شيعي الهوية سني الهوى وعربي المنتهى”.
وتابع: “وأنتهزها مناسبة ونحن في اليوم الأول لبدء سريان الهدنة وبدء عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم لأجدد توجيه الشكر للعاصمة بيروت التي شرعت أبوابها وأحياءها كما الجبل والشمال للنازحين من الجنوب والضاحية والبقاع”.
بري وأمام الوفد أعرب عن استيائه واستنكاره ورفضه لظاهرة إطلاق النار التي حصلت بالأمس وتحصل في كل مناسبة معتبرا أن كل رصاصة تطلق في الهواء بقدر ما يمكن لها أن تشكل من خطر على حياة الأمين وتهدد أملاك الناس هي إساءة لكرامة الشهداء، وهي مخالفة ليس للقانون فحسب إنما لكل الشرائع السماوية.
Just in
13 :01
نائب رئيس البرلمان الإيراني: هذا النصر العظيم ليس هبة من أميركا بل ثمرة قوة حزب الله وحكمة محور المقاومة
12 :54
وزارة الاتصالات: فرقنا تعمل لإصلاح الشبكات المتضررة وإعادة الخدمة تدريجيًا في الجنوب والبقاع والضاحية
12 :44
إعلام إسرائيلي: إصابات في صفوف الجنود إثر انفجار عبوة جنوب لبنان بينها إصابة خطيرة
12 :40
وزير خارجية ألمانيا: إسرائيل ولبنان بحاجة إلى اتفاقيات طويلة الأمد لتأمين الحدود
12 :37
الشرع: نبارك جهود ترامب لإيقاف الحرب الدائرة في لبنان ونأمل بالانتقال إلى مرحلة إصلاح المسارات في المنطقة حتى لا تتكرر الحروب مرة أخرى
12 :13
"بلومبرغ": الأوروبيون مختلفون بشأن تنفيذ مهمة تأمين مضيق هرمز
Just in
13 :01
نائب رئيس البرلمان الإيراني: هذا النصر العظيم ليس هبة من أميركا بل ثمرة قوة حزب الله وحكمة محور المقاومة
12 :54
وزارة الاتصالات: فرقنا تعمل لإصلاح الشبكات المتضررة وإعادة الخدمة تدريجيًا في الجنوب والبقاع والضاحية
12 :44
إعلام إسرائيلي: إصابات في صفوف الجنود إثر انفجار عبوة جنوب لبنان بينها إصابة خطيرة
12 :40
وزير خارجية ألمانيا: إسرائيل ولبنان بحاجة إلى اتفاقيات طويلة الأمد لتأمين الحدود
12 :37
الشرع: نبارك جهود ترامب لإيقاف الحرب الدائرة في لبنان ونأمل بالانتقال إلى مرحلة إصلاح المسارات في المنطقة حتى لا تتكرر الحروب مرة أخرى
12 :13
"بلومبرغ": الأوروبيون مختلفون بشأن تنفيذ مهمة تأمين مضيق هرمز
17 April 2026
17 April 2026
17 April 2026
17 April 2026
17 April 2026
17 April 2026
17 April 2026
17 April 2026
17 April 2026
17 April 2026