قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الهدنة في لبنان "قد يكون يوما تاريخيا للبنان"، وذلك بعد أن كان قد عبر عن أمله في أن يتصرف حزب الله "بشكل لائق وحسن" خلال فترة الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ وتستمر لمدة 10 أيام.

فعلى منصته تروث سوشيال، كتب ترامب تعليقا في إشارة إلى تفاؤله بمسار التهدئة يقول "قد يكون يوما تاريخيا للبنان. هناك أمور إيجابية تحدث. الرئيس دونالد جيه. ترامب".



وفي وقت سابق، وفي تعليق آخر له على منصة تروث سوشيال كتب يقول "آمل أن يتصرف حزب الله بلباقة وحكمة خلال هذه الفترة الزمنية الهامة، فسوف تكون لحظة عظيمة لهم إذا فعلوا ذلك. كفى قتلا. يجب أن يسود السلام أخيراً! شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر. الرئيس دونالد جيه. ترامب".



وكان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في وقت سابق، حيث قال ترامب إنه سيكون هناك سلام بين إسرائيل ولبنان مؤكدا أن اتفاق وقف إطلاق النار سيشمل حزب الله.



إنهاء الحرب العاشرة



وقال "إنه أمر مثير للغاية لأنها الذكرى الثامنة والأربعون. سنلتقي ببيبي نتنياهو، كما تعلمون، ورئيس لبنان هنا في البيت الأبيض. وقد أجريت محادثة رائعة مع كليهما اليوم. سيتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وسيشمل ذلك حزب الله. وأعتقد أن هذه قد تكون المرة العاشرة بالنسبة لي التي أنهي بها حرب".

