ترامب: قد يكون يوما تاريخيا للبنان
17 April 2026
source: tayyar.org
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الهدنة في لبنان "قد يكون يوما تاريخيا للبنان"، وذلك بعد أن كان قد عبر عن أمله في أن يتصرف حزب الله "بشكل لائق وحسن" خلال فترة الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ وتستمر لمدة 10 أيام.
فعلى منصته تروث سوشيال، كتب ترامب تعليقا في إشارة إلى تفاؤله بمسار التهدئة يقول "قد يكون يوما تاريخيا للبنان. هناك أمور إيجابية تحدث. الرئيس دونالد جيه. ترامب".
"كفى قتلا!!"
وفي وقت سابق، وفي تعليق آخر له على منصة تروث سوشيال كتب يقول "آمل أن يتصرف حزب الله بلباقة وحكمة خلال هذه الفترة الزمنية الهامة، فسوف تكون لحظة عظيمة لهم إذا فعلوا ذلك. كفى قتلا. يجب أن يسود السلام أخيراً! شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر. الرئيس دونالد جيه. ترامب".
وكان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في وقت سابق، حيث قال ترامب إنه سيكون هناك سلام بين إسرائيل ولبنان مؤكدا أن اتفاق وقف إطلاق النار سيشمل حزب الله.
إنهاء الحرب العاشرة
وقال "إنه أمر مثير للغاية لأنها الذكرى الثامنة والأربعون. سنلتقي ببيبي نتنياهو، كما تعلمون، ورئيس لبنان هنا في البيت الأبيض. وقد أجريت محادثة رائعة مع كليهما اليوم. سيتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وسيشمل ذلك حزب الله. وأعتقد أن هذه قد تكون المرة العاشرة بالنسبة لي التي أنهي بها حرب".
"الوكالة الوطنية": سحب جثة شهيد وجريح من مبنى في صور
الطاقة الدولية: العودة لمستويات إنتاج ما قبل حرب إيران قد تستغرق عامين
الملف اللبناني على نار حامية
موكب البطريرك الراعي انطلق إلى قرى جزين في زيارة راعوية إنمائية
التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار
وقف إطلاق النار.. ترامب ضغط نتنياهو بشكل كبير لهذه الأسباب
Other stories
تحويل الأيام العشرة إلى مدخلٍ لترتيب أشمل...
إصرار إيران على شمول لبنان بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران
عناوين الصحف ليوم الجمعة 17 نيسان 2026
أسرار الصحف ليوم الجمعة 17 نيسان 2026
بداية إنهاء الحرب في الجنوب وكل لبنان
بنت جبيل لم تسقط
سريان وقف النار بين إسرائيل وحزب الله
أميركا خسرت وإسرائيل خضعت والمقاومة أعادتنا إلى زمن الانتصارات: نحو حكومة وحدة وطنية لحفظ الحقوق والسلم الأهلي
بقائي: وقف إطلاق النار في لبنان كان جزءاً من تفاهم إيران والولايات المتحدة
الجيش اللبناني: إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار
بري لـ«الشرق الأوسط»: نرفض التفاوض المباشر!
جميل السيّد يكشف: ثلاث دول كان لها الدور الاساسي في دفع الموقف الأميركي للضغط على إسرائيل لوقف النار مع لبنان
حزب الله: ندعوكم إلى التريث وعدم التوجه إلى المناطق المستهدفة إلى حين اتضاح مجريات الأمور بشكل تام
النص الكامل لمذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل: تل أبيب احتفظت ب"حق الدفاع عن النفس"!
أمل أبو زيد: يلوح في الأفق أملٌ جديد
"حزب الله": استهداف مدرسة ضبّاط سلاح البحريّة في خليج عكّا بالصواريخ وثكنة ليمان بالمسيرات ودبابة ميركافا في البياضة
بري للجنوبيين: تريثوا في العودة حتى اتضاح الأمور!
شو الوضع؟ ترامب يحسم وقف النار ولقاء عون – نتنياهو في البيت الأبيض... أسئلةٌ غامضة من دون أجوبة!
"الحزب" في اول تعليق على اعلان ترامب وقف اطلاق النار!
سلام يرحّب بقرار وقف إطلاق النار
-
Just in
-
08 :32
"الوكالة الوطنية": سحب جثة شهيد وجريح من مبنى في صور
-
08 :23
الطاقة الدولية: العودة لمستويات إنتاج ما قبل حرب إيران قد تستغرق عامين
-
08 :15
الملف اللبناني على نار حامية تتمة
-
08 :11
موكب البطريرك الراعي انطلق إلى قرى جزين في زيارة راعوية إنمائية
-
08 :03
التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار
-
08 :01
وقف إطلاق النار.. ترامب ضغط نتنياهو بشكل كبير لهذه الأسباب (الديار) تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الملف اللبناني على نار حامية
-
-
-
17 April 2026
-
وقف إطلاق النار.. ترامب ضغط نتنياهو بشكل كبير لهذه الأسباب
-
-
-
17 April 2026
-
بري: لست خائفًا على الإطلاق ولا انسحاب إسرائيلي حاليًّا
-
-
-
17 April 2026
-
تحويل الأيام العشرة إلى مدخلٍ لترتيب أشمل...
-
-
-
17 April 2026
-
إصرار إيران على شمول لبنان بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران
-
-
-
17 April 2026
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 17 نيسان 2026
-
-
-
17 April 2026
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 17 نيسان 2026
-
-
-
17 April 2026
-
بداية إنهاء الحرب في الجنوب وكل لبنان
-
-
-
17 April 2026
-
بنت جبيل لم تسقط
-
-
-
17 April 2026
-
سريان وقف النار بين إسرائيل وحزب الله
-
-
-
17 April 2026