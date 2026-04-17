النهار: إعلان هدنة ترامب تمهيداً "لاستضافة" عون ونتنياهو

"ديبلوماسية هاتف" حارّة أدت إلى إعلان وقف النار... عون تحادث مع ترامب وروبيو ورفض الاتّصال بنتنياهو











الأخبار: ويبقى زمن الإنتصارات











اللواء: وقف النار تحت الرماد في الجنوب.. ودعوات للأهالي للتريث بالعودة

ترامب يعلن العمل لحل حرب لبنان بعد اتصالات مكثفة مع عون ونتنياهو وسلام يرحّب













البناء: أميركا تعلن وقفاً للنار في الجنوب تبيعه لإيران ولبنان و«إسرائيل» ولكل مكان بثمن | عون يرفض الاتصال مع نتنياهو… وترامب يمهّد لدعوته للقاء رئاسي في واشنطن | المقاومة تلتزم إن التزموا وتردّ إن خرقوا… والناس يستبقون الاتفاق بالزحف جنوباً













الجمهورية: سأدعو عون ونتنياهو

عون: وقف النار فرصة لمفاوضات طبيعية











الديار: وقف مؤقت للنار... بدأ زمن الاسئلة الصعبة والخطيرة؟

بنت جبيل لم تسقط...ولبنان يدخل صراع «المسارات»













المدن: الحرب على لبنان: الهدنة انطلقت.. هل توقف إسرائيل عملياتها؟













نداء الوطن: اتفاق على وقف إطلاق نار موقت لـ 10 أيام

ترامب يدعو عون ونتنياهو إلى البيت الأبيض لعقد أول محادثات جادة















l'orient le jour: L'armée libanaise rapporte des « actes d'agression » d'Israël en violation du cessez-le-feu, le Hezbollah dit avoir bombardé des soldats israéliens près de Khiam











عناوين بعض الصحف العربية







الشرق الأوسط السعودية: هدنة لبنان وإسرائيل تنطلق... وترمب يعلن موافقة إيران على «تسليم» مخزونها النووي











الأنباء الكويتية: دعا عون ونتنياهو إلى البيت الأبيض «لإجراء أولى المحادثات الجادة بين البلدين منذ عام 1983»

ترامب يعلن الاتفاق على وقف النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 10 أيام