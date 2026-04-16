بري للجنوبيين: تريثوا في العودة حتى اتضاح الأمور!
-
16 April 2026
-
28 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
أصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري البيان الآتي تعليقاً على مسألة وقف النار:
يا أهلنا الأعزاء يا من حملتم الجنوب والبقاع والضاحية في قلوبكم وأنتم تغادرون الأرض المباركة والذين كتب أبناؤكم بالدم والتضحيات سيرة الصمود والإباء والانتماء الوطني يامن تشتعل فيكم لهفة العودة إلى البلدات والقرى .
كما كنتم على الدوام في الاستحقاقات الصعبة ، نعرف وجع الشوق ومرارة الانتظار .
لهذا نخاطبكم بأن الحفاظ على السلامة والأرواح من أولى الواجبات وهو أصدق وفاء للأرض ، نتمنى على الجميع التريث في الانتقال إلى البلدات والقرى حتى تتضح الأمور والمجريات وفقا لإتفاق وقف إطلاق النار .
-
Just in
-
22 :02
أمل أبو زيد: يلوح في الأفق أملٌ جديد تتمة
-
21 :49
الرئيس جوزاف عون: ماضون في المسار التفاوضي وفق المبادرة التي أعلناها واليوم بدأت أول مرحلة منها وهي وقف النار
-
21 :29
حزب الله: أسقطنا طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من نوع «هرمز 450 - زیك» مقابل بلدة عدلون جنوب لبنان بصاروخ أرض جوّ وشوهدت تسقط في البحر
-
21 :24
نتنياهو:
- الحزام الأمني يمتد بعمق 10 كيلومترات ويبعد خطر اجتياح أراضينا ويمنع إطلاق الصواريخ على بلداتنا
- لم نوافق على مطلب حزب الله بالانسحاب من جنوب لبنان والعودة للحدود الدولية
-
21 :17
السعودية: نثمن الدور الإيجابي الكبير الذي قام به الرئيس اللبناني ورئيسا الحكومة والبرلمان
-
21 :14
ترامب: رئيس لبنان ورئيس وزراء إسرائيل قد يلتقيان في البيت الأبيض خلال أسبوع أو أسبوعين
-
-
Other stories
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EXCLUSIVE
-
-
-
EXCLUSIVE
-
-
-
EXCLUSIVE
-
-
-
-
-
-
Just in
-
22 :02
أمل أبو زيد: يلوح في الأفق أملٌ جديد تتمة
-
21 :49
الرئيس جوزاف عون: ماضون في المسار التفاوضي وفق المبادرة التي أعلناها واليوم بدأت أول مرحلة منها وهي وقف النار
-
21 :29
حزب الله: أسقطنا طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من نوع «هرمز 450 - زیك» مقابل بلدة عدلون جنوب لبنان بصاروخ أرض جوّ وشوهدت تسقط في البحر
-
21 :24
نتنياهو:
- الحزام الأمني يمتد بعمق 10 كيلومترات ويبعد خطر اجتياح أراضينا ويمنع إطلاق الصواريخ على بلداتنا
- لم نوافق على مطلب حزب الله بالانسحاب من جنوب لبنان والعودة للحدود الدولية
-
21 :17
السعودية: نثمن الدور الإيجابي الكبير الذي قام به الرئيس اللبناني ورئيسا الحكومة والبرلمان
-
21 :14
ترامب: رئيس لبنان ورئيس وزراء إسرائيل قد يلتقيان في البيت الأبيض خلال أسبوع أو أسبوعين
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
أمل أبو زيد: يلوح في الأفق أملٌ جديد
-
-
-
16 April 2026
-
"حزب الله": استهداف مدرسة ضبّاط سلاح البحريّة في خليج عكّا بالصواريخ وثكنة ليمان بالمسيرات ودبابة ميركافا في البياضة
-
-
-
16 April 2026
-
شو الوضع؟ ترامب يحسم وقف النار ولقاء عون – نتنياهو في البيت الأبيض... أسئلةٌ غامضة من دون أجوبة!
-
-
-
16 April 2026
-
"الحزب" في اول تعليق على اعلان ترامب وقف اطلاق النار!
-
-
-
16 April 2026
-
سلام يرحّب بقرار وقف إطلاق النار
-
-
-
16 April 2026
-
بالصورة - ترامب بعلن موعد وقف إطلاق النار!
-
-
-
16 April 2026
-
أكثر من 50 غارة استهدفت القطاعين الغربي والأوسط خلال الساعتين الماضيتين!
-
-
-
16 April 2026
-
حزام ناري على قرى قضاء صور
-
-
-
16 April 2026
-
ترامب يتصل بعون... وهذا ما تمّ التطرّق إليه!
-
-
-
16 April 2026
-
عن استهداف جسر القاسمية... بيان للجيش اللّبناني!
-
-
-
16 April 2026