انقضى نهار الخميس على حسم قرار وقف النار، بإعلانٍ من دونالد ترامب شخصياً. وبعد أن سادت الضبابية حول حصول اتصال بين بنيامين نتنياهو والرئيس جوزاف عون، انجلى النهار عن عدم حصول هذا الإتصال. إلا أن رئيس الولايات المتحدة عاد ليؤكد مساءً، أن هذا المسار الذي انطلق، سيتوج بلقاء بين عون ونتنياهو في البيت الأبيض، لتكريس مفاوضاتٍ جادة. وفيما ينتظر اللبنانيون تحقيق وقف النار فعلياً بعد نهارٍ مُثقل بأحزمةِ النار حول الجنوب، كانت الأسئلة تزدحم حول المرحلة المقبلة، من دون أن تكون للسلطة اللبنانية أيُ أجوبةٍ عليها.



فإذا كان وقف النار سيتحقق، فعلى أي صيغة سيرسو: اتفاق تشرين الثاني 2024، أم استمرار إطلاق يد الإحتلال الإسرائيلي في الإستهداف والضرب في العمق اللبناني؟ وما يزيد من خطورة هذا السؤال، أن جيش الإحتلال باقٍ في الجنوب من دون أي ضمانات بانسحابه، خاصة في ظل إنشاء منطقة عازلة، ومدمرة وخالية من السكان.

والسؤال الثاني، مرتبط بمدى تحصين أي مفاوضات، أكانت في الناقورة، أم في واشنطن على أرفع المستويات، بتوافقٍ وطنيٍ وموقفٍ لبناني موحد على ثوابت انسحاب إسرائيل ووقف العدوان وعودة النازحين. والجواب أيضاً على هذا السؤال لا يزال مجهولاً، خاصةً وأنَّ حزب الله وعلى لسان النائب حسن فضل الله، أكد أنَّ مدى التزامه الهدنة مرتبط بالتزام إسرائيل وقف الأعمال القتالية. إذن، الطرفان على سلاحهما.

أما السؤال الثالث والأخطر، فهو عن آفاق المرحلة المقبلة. فإلى جانب كيفية صياغة الوضع الجيو استراتيجي للبنان، تبقى مسائل السلام مع إسرائيل، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، لا بل المشهد السياسي للبنان ما بعد الحرب ككل، من دون حلٍ. فما عرفناه من السلطة والحكومة، أنهما ينتظران، ولا يبادران، "حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً".



وفي حيثيات النهار اللبناني الطويل، زنّرت الغارات الإسرائيلية بلدات الجنوب ومدنه بالقصف والدمار، فيما قطعت آخر جسر على نهر الليطاني في القاسمية. سياسياً، اختتم الإتصال الهاتفي بين ترامب والرئيس عون بوقف النار بدءاً من منتصف ليلة الخميس – الجمعة، فيما تم تسريب معلومات عن رفض عون حصول اتصال مع نتنياهو.

وقد أعلن رئيس الحكومة نواف سلام من جهته ترحيبه بوقف النار. إلى ذلك، كان وقف الحربمدار بحث بين رئيس مجلس النواب نبيه بري و رئيس مجلس الإيراني محمد باقر قاليباف الذي رأى أن "وقف إطلاق النار في لبنان لا يقل أهمّية عن وقف إطلاق النار في إيران".

وفي التحركات، سُجل مؤتمر لنواب مدينة بيروت وأحزابها دعماً لإعلان مدينتهم "آمنة وخالية من السلاح".

