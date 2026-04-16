ترامب يتصل بعون... وهذا ما تمّ التطرّق إليه!
-
16 April 2026
-
9 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
تم اتصال هاتفي بعد ظهر اليوم بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزاف عون جدد خلاله الرئيس عون شكره للجهود التي يبذلها ترامب من اجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان وتامين السلم والاستقرار بشكل دائم تمهيدا لتحقيق العملية السلمية في المنطقة وتمنى عليه استمرار هذه الجهود لوقف النار بأسرع وقت ممكن ورد ترامب بدعمه للرئيس عون ولبنان وتشديده على التزامه تلبية الطلب اللبناني بوقف النار في اسرع وقت.
-
Just in
-
18 :59
ترامب: سأدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض في أول محادثات جادة بين إسرائيل ولبنان
-
18 :54
ترامب: الحرب في لبنان هي العاشرة التي أوقفها خلال ولايتي الرئاسية الثانية
-
18 :51
سلام يرحّب بقرار وقف إطلاق النار تتمة
-
18 :47
بالصورة - ترامب بعلن موعد وقف إطلاق النار! تتمة
-
18 :45
ترامب: عون ونتنياهو اتفقا رسميا على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام إبتداء من منتصف هذه الليلة
-
18 :43
ترامب: وجهت فانس وروبيو للعمل مع إسرائيل ولبنان لتحقيق سلام دائم
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
16 April 2026
-
-
-
-
16 April 2026
-
-
-
-
16 April 2026
-
-
-
-
16 April 2026
-
-
-
-
16 April 2026
-
-
-
-
16 April 2026
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
