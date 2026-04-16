تشير مصادر أممية الى أن قوات الجيش الإسرائيلي تطلق النار بشكل مباشر ومتعمد على قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونفيل"، لدفعهم الى الانسحاب من الجنوب قبل المهلة المحددة لإنهاء مهامهم وفق قرار مجلس الأمن الدولي. وتشير المصادر الى أن كتائب اليونفيل الموجودة في كفرشوبا وشبعا والمناطق المحيطة شبه محاصرة منذ أسابيع ولم يتمكنوا من الإنتقال الى مرفأ صور للمغادرة الى بلادهم وذلك بسبب ضرواة المعارك بين إسرائيل وحزب الله وكثافة النيران الإسرائيلية التي طالت شراراتها عناصر اليونفيل. وتلفت الى أن آخر جندي من القوات الدولية سيغادر لبنان في نهاية السنة الحالية ومن دون الاتفاق على بديل حتى الساعة.