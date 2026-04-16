أسهم وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو ترتفع... والاتصالات الإيرانية ـ السعودية أحرزت تقدّماً كبيراً
-
16 April 2026
-
38 secs ago
-
-
source: البناء
-
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
ارتفعت أسهم وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي بعد الضغط الذي مارسته إيران لشمول لبنان بقرار الهدنة الأميركية ـ الإيرانية، وبعد اتصالات إيرانية ـ سعودية مفتوحة متعلقة بالملف اللبناني وقف معلومات «البناء» ودخلت على خطها باكستان أيضاً، وذلك لتسريع وقف إطلاق النار في لبنان وتفعيل الجهود والضغوط السعودية على الولايات المتحدة بهذا الخصوص، في موازاة مساع سعودية ـ إيرانية لتعزيز الاستقرار الداخلي في لبنان والحؤول دون وقوع فتنة أهلية غداة قرار السلطة اللبنانية التفاوض المباشر مع «إسرائيل».
وعلى هذا الأساس أوْفد رئيس مجلس النواب نبيه بري معاونه النائب علي حسن خليل إلى الرياض لطلب تدخل سعودي على خطين وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، والتدخل للجم اندفاعة السلطة وحكومة الرئيس نواف سلام باتجاه التفاوض مع «إسرائيل» واستفزاز شريحة لبنانية واسعة ما يؤدي إلى توترات داخلية.
وعلمت «البناء» أنّ الاتصالات الإيرانية ـ السعودية أحرزت تقدّماً كبيراً على صعيد استعادة أمن منطقة الخليج والتنسيق لمنع تجدّد الحرب وحماية مصالح الطرفين وأمنهما وأمن المنطقة.
كما لفتت أوساط دبلوماسية لـ»البناء» إلى أنّ المحادثات الأميركية ـ الإيرانية التي لم تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، حققت نجاحات هامة حتى الآن لا سيّما على صعيد الملف النووي، وقد توصّلا إلى مقترح وسط يقضي بتجميد التخصيب لسنوات ونقل الكمية المخصبة إلى روسيا أو إلى باكستان، ويجري التفاوض اليوم على نفوذ إيران الإقليمي والتعاون الاقتصادي بين إيران والولايات المتحدة ومصير مضيق هرمز، وهذا ما دفع إلى تحديد جولة ثانية من المفاوضات في إسلام أباد الأسبوع المقبل.
-
Just in
-
06 :46
"وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة: من المتوقّع عقد جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران
-
06 :38
ترامب: مر وقت طويل حوالي 34 عاما منذ أن تحدث زعيمان من لبنان وإسرائيل معا وسيحدث ذلك غدا
-
06 :12
وقف النار في لبنان قد يرتبط بمدة بالهدنة الاميركية - الايرانية (اللواء) تتمة
-
06 :00
لبنان: "الحزب" يستهدف تجمعات الاحتلال وآلياته في الخيام وبنت جبيل (الميادين) تتمة
-
05 :48
حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران (الشرق الأوسط) تتمة
-
05 :37
ترامب يتحدث مجددا عن إنهاء حرب إيران (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Just in
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
16 April 2026
-
-
-
-
16 April 2026
-
-
-
-
16 April 2026
-
-
-
-
16 April 2026
-
-
-
-
16 April 2026
-
-
-
16 April 2026
-
-
-
16 April 2026
-
-
-
-
16 April 2026
-
-
-
-
16 April 2026
-
-
-
-
16 April 2026