ترامب: لولاي لتمزق العالم.. وستشهدون يومين مذهلين مقبلين!
15 April 2026
4 secs ago
source: tayyar.org
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يفكر في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، معتبراً أن ذلك لن يكون ضرورياً في المرحلة الحالية.
وقال: لا أفكر في تمديد وقف إطلاق النار ولا أرى أن ذلك سيكون ضروريًا وستشهدون يومين مذهلين مقبلين.
وأوضح ترامب، في تصريحات لشبكة "إيه.بي.سي نيوز"، أن الأزمة مع إيران "قد تنتهي بأي من الطريقتين"، لكنه رجّح أن التوصل إلى اتفاق يبقى الخيار الأفضل، لأنه سيتيح للإيرانيين إعادة بناء بلادهم.
وأضاف أن إيران "تملك نظاماً مختلفاً الآن"، مشيراً إلى أن ما وصفهم بـ"المتطرفين" قد تم إزاحتهم.
في سياق متصل، أعلن ترامب أن الحرب في إيران انتهت، مؤكداً في مقابلة مع "فوكس بيزنس" أن المواجهة باتت جزءاً من الماضي، وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كانت الحرب قد انتهت.
وشدد على أن امتلاك إيران سلاحاً نووياً "أمر غير مقبول بتاتاً"، معتبراً أن الحل الأفضل يتمثل في التوصل إلى اتفاق مع طهران.
وأكد ترامب أنه لولا وجوده في منصب الرئاسة "لتمزق العالم".
كما وجّه انتقادات إلى حلف شمال الأطلسي، قائلاً إنه لم يكن إلى جانب الولايات المتحدة، ومضيفاً أن غيابه عن المشهد كان سيؤدي إلى مزيد من الفوضى في العالم.
Just in
07 :54
غارة إسرائيلية على منطقة المحمودية في قضاء جزين
07 :40
"يديعوت أحرونوت" عن مصادر: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لعناصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله لاقتحام موقع عسكري في جنوب لبنان
07 :20
الجيش الإسرائيلي: نواصل عملياتنا البرية جنوب لبنان وعثرنا على منصة إطلاق وصواريخ لحزب الله واستهدفنا شققًا عملياتية ومقر قيادة وقضينا على عناصر
07 :18
"هآرتس" عن مصادر: الجيش الإسرائيلي يعمل على إنشاء مواقع عسكرية إضافية في جنوب لبنان ومضاعفة عددها
07 :15
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 15 نيسان 2026 تتمة
07 :09
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 15 نيسان 2026 تتمة
Just in
07 :54
غارة إسرائيلية على منطقة المحمودية في قضاء جزين
07 :40
"يديعوت أحرونوت" عن مصادر: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لعناصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله لاقتحام موقع عسكري في جنوب لبنان
07 :20
الجيش الإسرائيلي: نواصل عملياتنا البرية جنوب لبنان وعثرنا على منصة إطلاق وصواريخ لحزب الله واستهدفنا شققًا عملياتية ومقر قيادة وقضينا على عناصر
07 :18
"هآرتس" عن مصادر: الجيش الإسرائيلي يعمل على إنشاء مواقع عسكرية إضافية في جنوب لبنان ومضاعفة عددها
07 :15
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 15 نيسان 2026 تتمة
07 :09
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 15 نيسان 2026 تتمة
15 April 2026
15 April 2026
15 April 2026
15 April 2026
15 April 2026
15 April 2026
15 April 2026
15 April 2026
15 April 2026
15 April 2026