أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يفكر في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، معتبراً أن ذلك لن يكون ضرورياً في المرحلة الحالية.



وقال: لا أفكر في تمديد وقف إطلاق النار ولا أرى أن ذلك سيكون ضروريًا وستشهدون يومين مذهلين مقبلين.



وأوضح ترامب، في تصريحات لشبكة "إيه.بي.سي نيوز"، أن الأزمة مع إيران "قد تنتهي بأي من الطريقتين"، لكنه رجّح أن التوصل إلى اتفاق يبقى الخيار الأفضل، لأنه سيتيح للإيرانيين إعادة بناء بلادهم.



وأضاف أن إيران "تملك نظاماً مختلفاً الآن"، مشيراً إلى أن ما وصفهم بـ"المتطرفين" قد تم إزاحتهم.



في سياق متصل، أعلن ترامب أن الحرب في إيران انتهت، مؤكداً في مقابلة مع "فوكس بيزنس" أن المواجهة باتت جزءاً من الماضي، وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كانت الحرب قد انتهت.



وشدد على أن امتلاك إيران سلاحاً نووياً "أمر غير مقبول بتاتاً"، معتبراً أن الحل الأفضل يتمثل في التوصل إلى اتفاق مع طهران.



وأكد ترامب أنه لولا وجوده في منصب الرئاسة "لتمزق العالم".



كما وجّه انتقادات إلى حلف شمال الأطلسي، قائلاً إنه لم يكن إلى جانب الولايات المتحدة، ومضيفاً أن غيابه عن المشهد كان سيؤدي إلى مزيد من الفوضى في العالم.

