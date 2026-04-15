بعض ما جاء في مانشيت البناء:

صدرت عن سفير العدو الإسرائيليّ في واشنطن مواقف حادّة عكست سقفًا مرتفعًا تجاه لبنان، حيث قال إنّ «إسرائيل» «متّفقةٌ مع الجانب اللّبنانيّ على تحرير لبنان من قوّات احتلالٍ إيرانيّةٍ هي حزب الله»، مضيفًا أنّ الجانب الإسرائيليّ أبلغ الوفد اللّبنانيّ أنّ «أمن المدنيّين ليس موضوعَ تفاوض». كما اعتبر أنّ «حزب الله في أضعف حالاته، وحكومة لبنان لم تستجب لموقفه الرّافض للتّفاوض». بالتّوازي، نقلت «قناة كان» العبريّة أنّ اجتماعًا لـ»الكابينيت» سيُعقد عند السّاعة الثّامنة من مساء اليوم، وسط ترقّبٍ لنتائج المشاورات السّياسيّة والعسكريّة الإسرائيلية بشأن الجبهة مع لبنان.