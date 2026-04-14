نشر رجل الأعمال اللبناني ومالك بنك "سوسيتي جنرال" انطون الصحناوي، والذي تربطه علاقة عاطفية بالموفدة السابقة إلى لبنان مورغان أورتاغوس, عبر صفحته ما يلي :



"اليوم هو يوم هاشواه، يوم ذكرى الهولوكوست.



كان لي ولمورغان شرف حضور حفل إحياء ذكرى متحف ذكرى الهولوكوست في الولايات المتحدة في واشنطن العاصمة، حيث تم الكشف عن نقشنا على جدار المانحين.



هذا العام، وفي كل عام، نتذكر أنه من مسؤوليتنا ضمان ألا تنسى الأجيال القادمة أبدا.



نحن ممتنون للغاية لدعم هذه المؤسسة وعملها الحيوي."