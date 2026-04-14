كشفت مصادر قصر بعبدا للـLBCI أنّ "إجتماع اليوم في واشنطن مخصص للبحث في وقف إطلاق النار كما جاء تمامًا في بيان وزارة الخارجية الأميركية ولبنان مصرّ على ذلك."

وقالت المصادر إنّه "لا يمكننا أن نحسم ما المواضيع التي ممكن أن تطرح في الإجتماع لأننا أمام اجتماع مباشر بين الطرفين لكن كجهة لبنانية نترك البحث في الملفات الأخرى التي تتعدى موضوع وقف إطلاق النار للوفود الكبرى التي ستدير المفاوضات في المرحلة المقبلة."

وأضاف: "نتائج اجتماع اليوم لن تكون نهائية لأنّ هذا الإجتماع هو من ضمن مسار تفاوضي طويل."



وأوضحت مصادر قصر بعبدا أنّ "الجانب الأميركي يُبدي تفهّمًا كبيرًا لموقف لبنان ورفع مستوى تمثيله في الاجتماع إلى وزير الخارجية ما يعكس جدية الولايات المتحدة في التعاطي مع الملف اللبناني."