حول مفاوضات لبنان وإسرائيل اليوم... هذا ما كشفته مصادر قصر بعبدا!
14 April 2026
11 secs ago
source: tayyar.org
كشفت مصادر قصر بعبدا للـLBCI أنّ "إجتماع اليوم في واشنطن مخصص للبحث في وقف إطلاق النار كما جاء تمامًا في بيان وزارة الخارجية الأميركية ولبنان مصرّ على ذلك."
وقالت المصادر إنّه "لا يمكننا أن نحسم ما المواضيع التي ممكن أن تطرح في الإجتماع لأننا أمام اجتماع مباشر بين الطرفين لكن كجهة لبنانية نترك البحث في الملفات الأخرى التي تتعدى موضوع وقف إطلاق النار للوفود الكبرى التي ستدير المفاوضات في المرحلة المقبلة."
وأضاف: "نتائج اجتماع اليوم لن تكون نهائية لأنّ هذا الإجتماع هو من ضمن مسار تفاوضي طويل."
وأوضحت مصادر قصر بعبدا أنّ "الجانب الأميركي يُبدي تفهّمًا كبيرًا لموقف لبنان ورفع مستوى تمثيله في الاجتماع إلى وزير الخارجية ما يعكس جدية الولايات المتحدة في التعاطي مع الملف اللبناني."
Just in
13 :26
هيئة البث الإسرائيلية:
- إسرائيل تؤكد مجدداً عزمها إجراء مفاوضات مع لبنان تحت النار
- الجيش يتمركز حالياً داخل جنوب لبنان ما بين 7 و10 كلم من الحدود في خطوط مضادة للدروع
- الجيش يستعد لاحتمال البقاء لفترة طويلة في المنطقة الأمنية الجديدة جنوبي لبنان
13 :12
"القناة 14" الإسرائيلية: قوات لواء غيفعاتي التابعة للجيش الإسرائيلي اعتقلت 3 عناصر من حزب الله في بنت جبيل وأصيب أحدهم بجروح خطيرة فيما أصيب الآخران بجروح طفيفة وهم الآن في إسرائيل بانتظار تسليمهم للتحقيق
13 :11
استعدّوا... الحرارة غدًا تتخطّى معدلاتها بحدود الـ 5 درجات! تتمة
12 :52
الرئاسة الفرنسيّة: فرنسا وبريطانيا تترأسان الجمعة مؤتمرًا عبر الفيديو بشأن مضيق هرمز
12 :50
الوكالة الوطنية: استهدفت مسيرة بلدة جويا في قضاء صور وأخرى بلدة قبريخا في قضاء مرجعيون
12 :43
بعد أنباء عن حذف أسماء قرى لبنانية في "أبل مابس"... كيف علّقت آبل؟ (المدن) تتمة
بعد أنباء عن حذف أسماء قرى لبنانية في "أبل مابس"... كيف علّقت آبل؟
Just in
13 :26
هيئة البث الإسرائيلية:
- إسرائيل تؤكد مجدداً عزمها إجراء مفاوضات مع لبنان تحت النار
- الجيش يتمركز حالياً داخل جنوب لبنان ما بين 7 و10 كلم من الحدود في خطوط مضادة للدروع
- الجيش يستعد لاحتمال البقاء لفترة طويلة في المنطقة الأمنية الجديدة جنوبي لبنان
13 :12
"القناة 14" الإسرائيلية: قوات لواء غيفعاتي التابعة للجيش الإسرائيلي اعتقلت 3 عناصر من حزب الله في بنت جبيل وأصيب أحدهم بجروح خطيرة فيما أصيب الآخران بجروح طفيفة وهم الآن في إسرائيل بانتظار تسليمهم للتحقيق
13 :11
استعدّوا... الحرارة غدًا تتخطّى معدلاتها بحدود الـ 5 درجات! تتمة
12 :52
الرئاسة الفرنسيّة: فرنسا وبريطانيا تترأسان الجمعة مؤتمرًا عبر الفيديو بشأن مضيق هرمز
12 :50
الوكالة الوطنية: استهدفت مسيرة بلدة جويا في قضاء صور وأخرى بلدة قبريخا في قضاء مرجعيون
12 :43
بعد أنباء عن حذف أسماء قرى لبنانية في "أبل مابس"... كيف علّقت آبل؟ (المدن) تتمة
14 April 2026
14 April 2026
14 April 2026
14 April 2026
14 April 2026
14 April 2026
14 April 2026
14 April 2026
14 April 2026
14 April 2026