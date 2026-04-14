نفت شركة "آبل" المزاعم المتداولة حول حذف أسماء القرى والبلدات في جنوب لبنان من تطبيق "خرائط آبل". وأكدت الشركة أن المواقع "لم تكن مدرجة أصلاً" في الخدمة، وأن ما جرى تداوله في مواقع التواصل خلال الأيام الماضية يستند إلى معلومات غير دقيقة، حسبما نقلت وسائل إعلام أميركية.



وانتشرت صور تقارن بين خدمتي "غوغل مابس" و"أبل مابس" مع اتهامات للأخيرة بأنها تمحو أسماء قرى لبنانية بالتوازي مع الحرب المستمرة فيما كان الجيش الإسرائيلي يفجر قرى بأكملها في الجنوب.



وقالت "آبل" في تصريح لمجلة "وايرد" التقنية: "نحن على علم بأن بعض المواقع نشرت تقارير غير صحيحة تفيد بإزالة أسماء قرى وبلدات معينة في لبنان من خرائط آبل. هذه المواقع لم تكن مدرجةً في الخدمة أصلاً". وأضافت أن تجربة الخرائط الأحدث غير متوافرة حالياً "في تلك المنطقة"، من دون توضيح ما إذا كانت تشير إلى لبنان تحديداً أو نطاق جغرافي أوسع، كما امتنعت عن الإجابة بشأن اختلاف عرض المناطق المجاورة أو أي جدول زمني للتوسع.



وتقنياً، تعتمد "خرائط آبل" على مزيج من البيانات التي تطورها الشركة داخلياً وأخرى مرخصة من مزودين خارجيين، مع تفاوت في مستوى التغطية والتفاصيل من منطقة إلى أخرى. ففي حين توفر "آبل" خرائط عالية الدقة وغنية بالبيانات في بعض الدول، تحديداً الأميركية والأوروبية، مازالت تغطية مناطق أخرى أقل تفصيلاً، خصوصاً على مستوى القرى الصغيرة وخدمات الاتجاهات. ويرتبط ظهور المواقع في الخريطة بعوامل مثل توافر بيانات موثوقة، والتحقق الجغرافي، وتحديثات المنصة.



في المقابل، تميل خدمات "غوغل" مثل "غوغل مابس" إلى تقديم تغطية أوسع في عدد أكبر من الدول، نتيجة اعتمادها منذ سنوات على مصادر بيانات متعددة، من بينها مساهمات المستخدمين والتحديثات الجماعية، ما يمنحها كثافة معلوماتية أعلى في بعض المناطق.