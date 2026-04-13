صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "يواصل الجيش ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية، وفي هذا السياق أوقفت وحدة من الجيش عند حاجزَي الرويمة وحنيدر - عكار، ٣ مواطنين، لحيازتهم أسلحة حربية وكمية من المخدرات بالإضافة إلى مبلغ مالي مزوّر.







كما أوقفت وحدة أخرى ٤ مواطنين في مدينة بيروت، لحيازتهم مسدسات وذخائر حربية.







سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".