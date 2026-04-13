خاص - مصدر رسمي لبناني يكشف هدف جلسة الثلاثاء...
-
13 April 2026
-
10 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
أوضحَ مصدر رسمي مطلع أن اللقاء الأول الثلاثاء المقبل بين سفيري لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة الأميركية سيكون مباشراً لكن لا يعني إنطلاق التفاوض، بل للبحث بوقف إطلاق النار أولاً وجلسة تمهيدية للتفاوض. ومشيراً الى أن السفيرة اللبنانية مقيدة بتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية ولا تستطيع تجاوز صلاحياتها التي تقتصر على نقل مطلب لبنان بوقف شامل لإطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية قبل أي حديث في ملفات أخرى. وأضاف المصدر أنه بحال لم يوافق الجانب الإسرائيلي على وقف إطلاق النار فلن ينتقل لبنان الى التفاوض.
-
Just in
-
16 :00
إيران قد تردّ.. وإسرائيل تستعد! تتمة
-
15 :51
الوكالة الوطنية: غارة إسرائيليّة وقصفٌ عنيف على القنطرة في قضاء مرجعيون
-
15 :37
روسيا تُعلن بدء المرحلة الأخيرة من إجلاء موظفي محطة بوشهر النووية في إيران
-
15 :35
نتنياهو: القتال سيستمرّ في لبنان ونريد حزامًا أمنيًّا! تتمة
-
15 :33
"معاريف" عن مصدر عسكري: إيران قد تستهدف اليوم قواعد أميركية في الخليج وأهدافاً إسرائيلية رداً على الحصار البحري لمضيق هرمز
-
15 :20
وزارة الدفاع الإيرانية: مستعدون لكافة السيناريوهات
-
-
Other stories
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Just in
-
16 :00
إيران قد تردّ.. وإسرائيل تستعد! تتمة
-
15 :51
الوكالة الوطنية: غارة إسرائيليّة وقصفٌ عنيف على القنطرة في قضاء مرجعيون
-
15 :37
روسيا تُعلن بدء المرحلة الأخيرة من إجلاء موظفي محطة بوشهر النووية في إيران
-
15 :35
نتنياهو: القتال سيستمرّ في لبنان ونريد حزامًا أمنيًّا! تتمة
-
15 :33
"معاريف" عن مصدر عسكري: إيران قد تستهدف اليوم قواعد أميركية في الخليج وأهدافاً إسرائيلية رداً على الحصار البحري لمضيق هرمز
-
15 :20
وزارة الدفاع الإيرانية: مستعدون لكافة السيناريوهات
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
