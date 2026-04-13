أوضحَ مصدر رسمي مطلع أن اللقاء الأول الثلاثاء المقبل بين سفيري لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة الأميركية سيكون مباشراً لكن لا يعني إنطلاق التفاوض، بل للبحث بوقف إطلاق النار أولاً وجلسة تمهيدية للتفاوض. ومشيراً الى أن السفيرة اللبنانية مقيدة بتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية ولا تستطيع تجاوز صلاحياتها التي تقتصر على نقل مطلب لبنان بوقف شامل لإطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية قبل أي حديث في ملفات أخرى. وأضاف المصدر أنه بحال لم يوافق الجانب الإسرائيلي على وقف إطلاق النار فلن ينتقل لبنان الى التفاوض.