في ظل تصاعد السجال بين السياسة والدين، جدّد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر تمسّكه بالدعوة إلى السلام ورفض الحروب، في موقف جاء ردًا غير مباشر على الانتقادات التي وجّهها إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وفي تصريحات أدلى بها لوكالة "رويترز" على متن الطائرة البابوية المتجهة إلى الجزائر، حيث يبدأ جولة تستمر 10 أيام وتشمل أربع دول أفريقية، شدد البابا على أن الرسالة المسيحية "تتعرض لإساءة الاستخدام".



وأضاف: "لا أريد الدخول في جدال معه، لكن رسالة الإنجيل يجب ألا تُستخدم بالطريقة التي يفعلها البعض"، مؤكدًا أنه سيواصل "رفع صوته عاليًا ضد الحرب"، والعمل على تعزيز السلام والحوار والعلاقات متعددة الأطراف بين الدول.



وتابع البابا: "يعاني الكثير من الناس اليوم، ويُقتل الأبرياء، ويجب أن يقف أحد ليقول إن هناك طريقًا أفضل".



وكان البابا قد دعا في وقت سابق قادة العالم إلى إنهاء الحروب، قائلاً: "كفى عبادة للذات والمال، كفى عرضًا للقوة، كفى حربًا".



وجاءت تصريحات البابا ردًا غير مباشر على انتقادات ترامب، الذي قال الأحد إنه "ليس من المعجبين" به، واصفًا إياه بأنه "شخص ليبرالي للغاية"، ومتهمًا إياه بالتودد لدولة تسعى لامتلاك سلاح نووي.



كما كرر ترامب موقفه في منشور عبر منصة Truth Social، مؤكدًا أنه لا يريد "بابا يعتبر امتلاك إيران سلاحًا نوويًا أمرًا مقبولًا".



يأتي هذا التباين في المواقف بين ليو الرابع عشر ودونالد ترامب في ظل تصاعد التوترات الدولية، خصوصًا في الشرق الأوسط، حيث تتزايد الدعوات لوقف الحروب مقابل تشديد المواقف السياسية والعسكرية.



