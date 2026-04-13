أعلنت القناة 12 الإسرائيليّة أنّه "تقرر إنشاء 15 معسكراً دائماً في منطقة الخط الأول من القرى اللبنانية عقب زيارة نتنياهو وكاتس للقيادة الشمالية للجيش أمس".

ولفتت إلى أنّه "يتوقع غداً عقد أول جلسة تفاوض بين إسرائيل ولبنان في مسعى لوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق مستدام"، مضيفةً أنّ " الجيش تلقى تعليمات بتحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف في لبنان في حال اضطر لوقف العمليات قبل انطلاق المفاوضات غداً".

وشدّدت على أنّ "الجيش الإسرائيلي يركز عملياته حالياً على احتلال بنت جبيل جنوبي لبنان وقد تستمر العملية لأسبوع".

كما أشارت إلى أنّ "حزب الله" أطلق أكثر من 400 صاروخ و40 طائرة مسيّرة منذ وقف إطلاق النّار مع إيران ما أدّى إلى تضرُّر 25 مبنى بشكل مباشر".