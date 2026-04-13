شهدت بلدات عدة في الجنوب فجر اليوم تصعيداً عسكرياً واسعاً، تخلله قصف مدفعي متقطع وغارات جوية مكثفة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والبنى التحتية.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن تلال بلدة شمع في القطاع الغربي تعرضت فجراً لقصف مدفعي متقطع، فيما نفذت الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدتي مجدل زون وبيوت السياد في قضاء صور.

كما تعرض مدخل مدينة بنت جبيل – منطقة صف الهوا – لقصف مدفعي، وسُجل قصف عنيف طال بلدات الحنية والقليلة والمنصوري وبيوت السياد، إضافة إلى قصف مدفعي وفوسفوري استهدف بلدة زبقين في قضاء صور. وأغار الطيران الحربي أيضاً على بلدة صديقين.

وفي بلدة البازورية، بلغت حصيلة الغارات حتى الخامسة فجراً 9 غارات، أدت إلى استشهاد شخص وإصابة 9 آخرين، فيما لا تزال أعمال البحث مستمرة عن جرحى أو شهداء تحت الأنقاض، وسط أضرار جسيمة طالت منازل عدة، لا سيما مبنى المدرسة الرسمية.

كذلك استُشهد شاب صباح اليوم في غارة على النبطية الفوقا، وآخر في غارة منتصف ليل الأحد – الاثنين على صير الغربية، إضافة إلى استشهاد شخصين في غارة على شوكين منتصف الليلة الماضية.

وشن الطيران الحربي فجراً غارات على حي الهوا في مدينة النبطية، مستهدفاً عدداً من المباني السكنية وموقعاً أضراراً كبيرة، كما دمر منزلاً مقابل روضة الشهداء في بلدة جبشيت، وكرر استهداف محيط محطة الأمين في بلدة شوكين 3 مرات.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة إسرائيلية على بلدة معروب – قضاء صور صباح أمس أدت إلى 4 شهداء بينهم امرأة و3 جرحى.

كما تعرض حي المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون لقصف مدفعي، وطاول القصف أطراف بيوت السياد، فيما أغار الطيران الحربي على بلدة الخيام.

وفي تطور ميداني آخر، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات وهمية في أجواء صور وأطلقت قنابل دخانية، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة كونين في قضاء بنت جبيل.

وأفاد بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة أن الحصيلة النهائية لغارة إسرائيلية على بلدة تفاحتا في قضاء صيدا أمس بلغت 9 شهداء و13 جريحاً، فيما أعاد بيان آخر التأكيد على حصيلة معروب التي بلغت 4 شهداء و3 جرحى.